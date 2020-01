Résumé de l’épisode 2 de Star Trek: Picard: un autre grand épisode avec une touche choquante

À propos de cet épisode

– Épisode 2 (sur 10), «Cartes et légendes»

– Écrit par Michael Chabon & Akiva Goldsman

– Réalisé par Hanelle M. Culpepper

★★★★

Les spoilers suivent.

Nous commençons par un flashback, il y a 14 ans, sur les chantiers navals d’Utopia Planitia sur Mars. C’est le premier contact, une célébration du jour où l’humanité a pris contact avec les Vulcains. Dans les chantiers navals, les humains travaillent aux côtés des androïdes primitifs: les soi-disant unités de travail synthétique. L’un de ces androïdes, F8, semble avoir une relation ludique avec ses collègues charnus, bien que certains soient plus moqueurs qu’amicaux. Mais alors ses yeux commencent soudainement à clignoter et il utilise une console d’ordinateur pour abaisser les déflecteurs de l’installation. Alors que des vaisseaux extraterrestres attaquent, F8 tue brutalement ses collègues, puis retourne le phaseur sur lui-même.

Au Château Picard, Laris, Zhaban et Picard regardent un enregistrement de l’attaque de San Francisco. Il n’y a aucune trace de Dahj, comme si elle avait été en quelque sorte effacée. Laris, un ancien membre du Tal Shiar, la police secrète romulienne, dit à Picard que le groupe pourrait être responsable. Elle dit qu’ils détestent profondément la vie synthétique, notant qu’il n’y a pas d’androïdes dans la culture romulienne. À l’appartement de Dahj à Boston, Laris détermine que les assassins ont effacé tous les indices du crime, mais trouve une référence au jumeau de Dahj, Soji, dans ses enregistrements d’appels. Elle est hors du monde quelque part, mais ils ne savent pas où.

Le chien de Picard, Number One, est un bon garçon. (Crédit d’image: CBS / Amazon Prime Video)

Sur le site de régénération romulien – que nous savons maintenant être les restes d’un cube Borg – Soji et Narek, un Romulien, partagent un lit. Elle se réfère au cube comme «l’artefact» et note qu’il a été séparé du collectif Borg. Il suggère que Narek n’est pas vraiment son nom, et qu’ils doivent dormir ensemble. De retour à Château Picard, le médecin de Picard – un vieil ami avec qui il a servi sur son premier navire, le Stargazer – lui dit qu’il a une anomalie dans son cerveau qui finira par le tuer. Sans se laisser décourager, Picard demande au médecin de le renvoyer pour le devoir de Starfleet afin qu’il puisse aller trouver le jumeau de Dahj.

Picard se rend au siège de Starfleet à San Francisco. Il rencontre un amiral Clancy et demande à être réintégré à Starfleet, disant qu’il est heureux d’être rétrogradé au poste de capitaine. Clancy refuse sa demande avec colère, l’accusant d’orgueil et le traitant de “grand homme désespéré à tout moment”. Sur le site de régénération, Soji se prépare à entrer dans la zone grise pour une mission de recherche, où elle est “susceptible de rencontrer d’anciens membres du collectif Borg”. Si son badge de sécurité clignote en vert, elle a une instruction simple: courir. Nous apprenons également que Narek est le directeur de ce projet. Pourquoi les Romuliens sont-ils si intéressés par les Borgs?

Le Dr Jurati de l’Institut Daystrom arrive au vignoble. Picard l’attrape en feuilletant un livre d’Isaac Asimov, mais dit qu’il ne s’est jamais vraiment soucié de la science-fiction. Jurati dit à Picard que l’identité de Dahj était trop parfaite, indiquant qu’elle a été fabriquée – et il y a à peine trois ans. Plus tard, Picard est dans son bureau et retire un élément d’une boîte: son ancien badge Starfleet, qu’il épingle sur sa poitrine. Il l’écoute, contacte quelqu’un et dit qu’il a besoin d’un navire, et nous entendons des échos du thème de la prochaine génération. Il semble que Picard retourne dans l’espace, avec ou sans l’aide de Starfleet.

(Crédit d’image: CBS / Amazon Prime)

Au siège de Starfleet, l’amiral Clancy informe son supérieur, un commodore, de la demande de Picard. Le commodore semble inquiet que Picard en sache autant sur Dahj et Soji, et sur les expériences de Bruce Maddox avec les synthétiques organiques. Elle appelle un lieutenant Rizzo, et il est révélé qu’ils sont tous deux des Romuliens infiltrés travaillant avec les Tal Shiar – et qu’ils étaient à l’origine de l’attaque contre Picard et Dahj dans l’épisode précédent. “Votre équipe a détruit la chose avant qu’elle ne puisse être interrogée.” dit-elle avec colère, se référant à Dahj. Le commodore dit que Rizzo a encore une opportunité; Rizzo dit que son meilleur homme y est.

Il semble que Narek ne soit pas seulement le directeur du site de régénération, mais aussi une partie de la conspiration Tal Shiar. Rizzo apparaît dans ses quartiers à travers un holo-communicateur et lui demande s’il a encore trouvé le nid, et si “la machine” (vraisemblablement Soji) a encore abandonné l’emplacement de “ses compagnons abominations”. Narek dit que non, et Rizzo indique que s’il n’obtient pas de résultats rapidement, elle n’aura pas d’autre choix que d’essayer son approche. De retour sur Terre, Picard est dans le désert et s’approche d’une femme totalisatrice qui lui ordonne de partir. Elle baisse l’arme lorsque Picard mentionne les assassins romuliens qu’il a rencontrés, et l’offre d’une bouteille de vin de son vignoble adoucit l’affaire.

Verdict: Ceci est un autre grand épisode, avec des révélations que vous vous attendez à voir plus tard dans une saison, pas dans deux heures. Une conspiration au cœur de Starfleet est une tournure choquante et inattendue, et la nouvelle prise de conscience de Picard de sa fragile mortalité donnera à Patrick Stewart beaucoup à mâcher.

Il reste superbe, et voir Picard déterrer son ancien badge Starfleet a été un moment cathartique. La chose la plus intrigante de cet épisode est ce que les Romuliens veulent exactement avec le cube Borg, et pourquoi Soji le désigne comme “ l’artefact ” avec une telle révérence.

Lorsque Picard rencontre son nouvel allié dans le désert, sa maison est à côté d’une formation rocheuse d’aspect très familier. Ce pic de rock est apparu dans d’innombrables films et émissions de télévision au fil des ans, et c’est là que le capitaine Kirk a combattu le Gorn dans l’épisode classique de Trek ‘Arena’. Vous pouvez en savoir plus sur Laris et Zhaban, et pourquoi ils sont si fidèles à Picard, dans la série de bandes dessinées prequel Picard: Countdown. La bande dessinée révèle également plus de détails sur la formation controversée de Picard d’une armada de sauvetage à la suite de la destruction de Romulus.Le Tal Shiar, une agence de renseignement d’élite romulienne, est apparu, ou a été mentionné, dans Star Trek auparavant. Dans l’épisode Next Generation Face of the Enemy, Deanna Troi se retrouve en tant qu’agent Tal Shiar, ayant subi une modification chirurgicale pour ressembler à une Romulienne.

Star Trek: Picard est disponible pour regarder sur CBS All Access tous les jeudis aux États-Unis et tous les vendredis sur Amazon Prime Video à l’international.