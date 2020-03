retards d’expédition, les employés se mettent en grève

Quelques collaborateurs de la plateforme e-commerce Amazon sont actuellement en grève en raison de la situation d’urgence dans laquelle nous nous trouvons.

Après l’accord entre les syndicats et la plate-forme pour le respect des dispositions du gouvernement concernant l’endiguement de la propagation du nouveau coronavirus, certains employés ont décidé de faire grève pour protéger les travailleurs et les clients.

Amazon: certains employés en grève

Voici le note d’union: “Par la présente et les organisations syndicales, ainsi que le RSA et le RLS présents sur le site de production de Castel San Giovanni, à la suite de la réunion avec les délégués syndicaux qui a eu lieu dans l’après-midi, après les nombreuses et nombreuses demandes faites pour protéger la santé des travailleurs et les travailleurs, Amazon ne parvient pas à mettre pleinement en œuvre ce qui a été traduit dans l’accord signé entre le gouvernement et les partenaires sociaux, avec la rédaction du protocole pour le contraste et l’endiguement de la propagation du COVID-19 sur le lieu de travail , voulant apporter des changements à notre proposition, affaiblissant en fait le but que la communauté entière se donne.

Nous considérons ce comportement inacceptable et dangereux pour la santé des employés et de leurs contacts externes. Pour toutes ces raisons, les auteurs 00.SS. déclarer l’état d’agitation avec effet immédiat et qui se traduit par l’abstention d’heures supplémentaires facultatives et / ou obligatoires et par la grève à partir du quart de nuit à 20 heures aujourd’hui, et jusqu’à la transposition et le plein respect des dispositions ” .

Voici le réponse de la plateforme à cet égard: «le bien-être de nos employés, de nos fournisseurs et de nos clients est primordial. Nous suivons strictement les indications fournies par le gouvernement et les autorités sanitaires locales dans la mise en œuvre des mesures appropriées dans tous les sites pour contenir l’urgence sanitaire en cours. Nos employés s’efforcent de livrer aux clients, dont beaucoup n’ont d’autre choix que la livraison à domicile pour recevoir ce dont ils ont le plus besoin. À partir de cette semaine, nous donnons également la priorité à la réception et à l’expédition des articles dont nos clients ont le plus besoin en ce moment. Nous parlons de produits tels que la nourriture, les produits de santé et de soins personnels, les objets nécessaires au travail à domicile, les livres et les jouets pour les enfants. “