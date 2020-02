retards encore, cette fois c’est la faute du coronavirus

Le tout nouveau Razr de Motorola avait été reporté en Australie en janvier et la date de sortie était fixée au 24 février. Cependant, l’entreprise demande maintenant aux clients d’attendre jusqu’à la mi-mars. Bien que cela ne soit pas explicitement mentionné, la déclaration officielle de Motorola fait référence à l’impact du coronavirus sur les usines de l’entreprise en Chine, avec des quarantaines et des perturbations du fonctionnement normal qui ralentissent inévitablement le processus.

“Cette situation en Chine affecte inévitablement le lancement et la disponibilité très attendue du rasoir motorola. La plupart de nos usines en Chine ont été rouvertes et sont opérationnelles, bien que sur une base limitée. “Écrit Motorola.

Motorola Razr subira de nouveaux retards

Ce n’est certainement pas le seul cas constaté dans le secteur en raison de l’épidémie virale. Apple a également cité une pénurie d’iPhone et Samsung a fermé une usine de production pour le Galazy Z Flip. En outre, le Mobile World Congress (MWC), l’un des événements technologiques les plus importants, est également annulé en raison du coronavirus.

Le Motorola Razr, cependant, est la tentative de la société de produire un appareil futuriste et de prendre le crédit d’une tranche du marché mobile. La société se concentre principalement sur la nostalgie des anciens utilisateurs qui utilisent un appareil Razr depuis son lancement à distance en 2004. En Australie, le téléphone coûte 2 699 $ AU et possède un écran pliable avec une résolution de 2 142 x 876 pixels, un chipset Snapdragon 710, 6 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage.

En règle générale, ces spécifications correspondent davantage aux téléphones de milieu de gamme qu’aux téléphones phares, mais Motorola a dû les réduire pour obtenir un profil plus fin et s’adapter à son facteur de forme pliable. Bien qu’aucune date concrète n’ait été donnée, nous ne serions pas trop surpris si la période de mars glissait davantage.