Retournez à WindTre avec le Call Your Country World LE pour seulement 8,99 euros

La nouvelle marque unique WindTre a récemment lancé une nouvelle campagne promotionnelle destinée à certains anciens clients étrangers qui avaient auparavant quitté le consensus commercial.

L’opérateur leur propose l’offre nommée Appelez votre pays World Limited Edition au prix de seulement 8,99 euros par mois. Découvrons l’offre en détail.

WindTre lance l’édition limitée Call Your County World pour 8,99 euros par mois

L’initiative fait suite à la précédente dédiée à l’option tarifaire GO 50 Star + avec 50 Go de trafic Internet à 7,99 euros par mois et, en particulier, elle s’adresse à certains anciens clients de la marque Wind and 3 Italia, actuellement avec d’autres opérateurs. Appelez votre comté 70 World LE fournit 300 minutes vers 53 pays et minutes illimitées vers tous les numéros fixes et mobiles nationaux et 70 Go de trafic Internet à la vitesse maximale disponible.

Voici le texte SMS: “Juste pour vous une offre spéciale, avec Call Your Country 70 World LE pour seulement 8,99 euros par mois, vous pouvez avoir 70 Giga, 300 minutes pour 53 pays et des minutes illimitées pour tout le monde en Italie. SIM 10 euro et coût d’activation gratuit. Achetez en ligne sur windtre.it/cyc-70world avant le 13 avril 2020 et découvrez toutes les informations, les coûts et la confidentialité “.

Comme indiqué précédemment, le coût mensuel de l’offre est de 8,99 euros par mois avec frais d’activation gratuits. En cliquant sur le lien contenu dans le message, vous serez redirigé vers une page du site WINDTRE dédiée à l’offre de reconquête, où pour continuer vous devez saisir le numéro de téléphone sur lequel vous avez reçu le SMS. Plus tard, si la numérotation est parmi celles sélectionnées, le résumé de l’offre proposée apparaît et vous pouvez choisir de l’activer directement en ligne.