Retrouvez X2 Lite, le 5G à petit prix dans l’Oppo haut de gamme

Après avoir présenté l’Oppo Find X2 le mois dernier dans une nouvelle gamme qui était divisée en appareils de deux qualités de prix et coûts croissants, Oppo complète maintenant cette offre avec un appareil qui, nous l’espérons, comblera le vide qui subsiste. dans une fourchette de prix inférieure.

Le Oppo Find X2 Lite Il vient compléter le Find X2 et le Find X2 Pro, que nous avons récemment passés en revue, recevant quelques fonctionnalités clés pour cette année. C’est le cas de la 5G, sans tenir compte de l’exubérance de la puissance de traitement qui aura, cette année plus que jamais, un impact plus que notable.

Find X2 Lite, la version haut de gamme la plus basique propose également la 5G

Le Oppo Find X2 Lite il laisse derrière lui l’écran luxuriant de ses frères aînés, perdant à la fois la haute résolution QHD + et son taux de rafraîchissement élevé à 120 Hz ou ses courbes latérales sur le panneau lui-même. Le Find X2 Lite perd également la caméra avant perforée au profit de l’encoche plus typique.

Oppo

Ainsi, le nouveau petit frère du haut de gamme Oppo conserve un Écran OLED, mais en résolution Full HD + et à une fréquence de 60 Hz. Ce panneau sera plat et arrivera sur une diagonale également plus petite, 6,4 pouces. Rappelez-vous l’Oppo RX17 Pro, déjà rentable, avec lequel Oppo a atterri en Espagne il y a un an et demi.

À l’intérieur, il n’y a aucune trace du Snapdragon 865, le processeur Qualcomm avec lequel l’industrie a fait monter les prix tout au long du haut de gamme en 2020, nécessitant une deuxième puce pour la connectivité, à la fois 4G et 5G. Dans ce cas, Oppo sauve l’écueil avec un nombre plus limité mais intéressant Snapdragon 765G, que même s’il inclut déjà 5G intégréCe sera également plus basique.

En fait, il est surprenant de voir parmi les fonctionnalités du Find X2 Lite un prise en charge directe du réseau 5G NSA, mais nous devrons attendre une future mise à jour logicielle dans laquelle l’appareil recevra des capacités SA. Bien sûr, et comme ses frères et sœurs, la version Lite ne prend en charge que les bandes de basses fréquences Sub-6, elle ne prendra donc pas en charge les mmWaves plus rapides lorsqu’elles seront déployées.

En ce qui concerne le reste des fonctionnalités, nous voyons qu’Oppo omet de mentionner les dernières normes de mémoire LPDDR5 RAM ou UFS 3.0, probablement parce qu’il n’en a pas. Ce n’est pas mauvais pour un terminal confiné, bien que les mémoires LPDDR4X et UFS 2.1 soient moins avancées mais déjà assez rapides pour toutes sortes d’utilisations.

Quant à ses caméras, nous voyons qu’Oppo fait de grands changements ici. Le premier et le plus surprenant est de voir que le nombre de capteurs augmente, au lieu de diminuer, concernant ses frères aînés. Et c’est que cela vient de l’incorporation, en effet, d’une configuration beaucoup moins performante dans presque tout. Nous trouvons un capteur principal de 48 MP, probablement le bien connu IMX586 1/2 “de Sony – qui est le grand angle du Find X2 Pro et le capteur principal du Find X2 – qui peut donner des résultats corrects, bien que le reste pâle fortement. .

Oppo

Nous voyons que leur grande devise sera maintenant de nombreux capteurs, mais plusieurs avec une utilité et une taille limitées qui ne donneront guère de résultats décents au-delà des scènes de jour parfaitement éclairées. Son grand angle est un capteur 8 MP f / 2.2, avec une taille de 1/4 “- ou quatre fois moins de surface -; son capteur noir et blanc est 2 MP f / 2.4, avec une taille de 1/5 “- ou une surface six fois plus petite -; son capteur portrait 2 MP f / 2.4, également 1/5 “.

En retour, Oppo récupère certaines fonctionnalités utiles dans ce Find X2 Lite, telles que son écran plat qui sera prévisible plus facile à utiliser et moins coûteux à mettre en œuvre. De plus, cette version Lite récupère la prise casque 3,5 mm et maintient une charge rapide sans fil qui ne dépassera pas 30 W Cette fois, bien qu’il soit compétent contre le reste des alternatives disponibles.

Find X2 Lite vs Find X2 et Find X2 Pro, principales différences

Maintenant présenté trois des frères de la série Find X, nous pouvons voir, en l’absence de connaître son prix final, quelle est la stratification avec laquelle Oppo placera sa ligne préférée.

Oppo

Comme nous le voyons, nous sommes confrontés à un appareil de taille et de caractéristiques internes plus petites à un niveau général. Aussi contradictoire que cela puisse paraître, cela augmente le nombre de capteurs en un dans son module de caméra, dans une nouvelle tentative – comme nous l’avons vu sur les OnePlus 8 et 8 Pro – de rivaliser en quantité, pas tant en qualité.

On voit que toute certification de résistance à l’eau et à la poussière est perdue. Bien que l’étanchéité du Find X2 le plus basique soit également rare, il semble cette fois qu’il n’y en aura pas, puisque la marque ne le mentionne pas du tout.

Oppo Find X2 Lite

Oppo Find X2

Oppo Find X2 Pro

Affichage

6,4 “OLED 20: 9, FullHD + (1080p)

6,7 “OLED 19,8: 9, QHD + (1440p), 120 Hz

6,7 “OLED 19,8: 9, QHD + (1440p), 120 Hz

La taille

74 x 160 mm

74 x 165 mm

74 x 165 mm

Grosseur

8,0 mm

8,0 mm

8,8 mm

Le poids

180 grammes

187, 196 grammes

200, 207 grammes

SoC

Snapdragon 765G, 7 nm

Muflier 865, 7 nm

Muflier 865, 7 nm

RAM

8 Go

12GB LPDDR5

12GB LPDDR5

La mémoire

128 Go

256 Go UFS 3.0

512 Go UFS 3.0

Appareil photo principal

48 MP f / 1.7, large 8 MP f / 2.2, monochrome 2 MP f / 2.4 et profondeur 2 MP

48 MP f / 1,7, large 12 MP f / 2,2 et zoom 3x 13 MP f / 2,2

48 MP f / 1.7, large 48 MP f / 2.2 et zoom 5x 13 MP f / 3.0

Caméra frontale

32 MP f / 2.0, en encoche

32 MP, perforé

32 MP, perforé

La batterie

4025 mAh, charge rapide 30W

4200 mAh, charge rapide 65 W

4260 mAh, charge rapide 65 W

Résistez.

–

IP54

IP68

Biomet.

Capteur d’empreinte digitale sous écran, optique

Capteur d’empreinte digitale sous écran, optique

Capteur d’empreinte digitale sous écran, optique

Connecter

5G (NSA et SA *, Sub-6), Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC, USB C, prise, GPS, Glonass, Galileo, Beidou

5G (NSA et SA, Sub-6), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC, USB C, sans prise, GPS, Glonass, Galileo, Beidou

5G (NSA et SA, Sub-6), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC, USB C, sans prise, GPS, Glonass, Galileo, Beidou

Système

Android 10

Android 10

Android 10

Lancer.

À confirmer

Mai 2020

Mai 2020

Prix ​​officiel

499 euros

999 euros

1 199 euros

Bien qu’un quatrième modèle avec le nom Neo sonne déjà de Chine, quelque chose d’intermédiaire entre la variante Lite et la version standard, il n’est pas clair que cet appareil avec un écran perforé, 90 Hz et avec des côtés incurvés fera son apparition dans ouest quand il est finalement libéré.

Oppo Find X2 Lite: disponibilité, lancement et prix

Oppo

L’Oppo Find X2 a été annoncé en profitant de l’arrivée du géant de la téléphonie mobile dans notre pays voisin, le Portugal. Bien que nous puissions déjà voir sa fiche produit complète sur son site Web, il n’y a aucune référence à sa date de sortie et son prix. Cependant, il est déjà répertorié dans certains des principaux détaillants officiels avec lesquels la marque a accepté de se lancer.

Cela vient par 499 euros, que bien que ce ne soit pas un prix totalement bon marché, il contraste très fortement avec les alternatives au sein de la gamme, qui commencent à doubler littéralement le prix.

Cependant, il n’est pas encore clair si ce terminal sera lancé en Espagne ou dans d’autres pays et lesquels. Et c’est qu’en ce moment sur le site d’Oppo Portugal les autres modèles de la ligne Find X2 ne sont pas listés, donc il pourrait y avoir segmentation du marché, ou tout simplement un lancement échelonné.

👇 Plus de Breaking News