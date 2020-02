Révélation du changement mineur de Batcave de Joss Whedon

Ligue de justice a présenté un changement mineur à la Batcave après les reprises de Joss Whedon. Le premier et le seul film de super-héros de l’ensemble Warner Bros pour le DCEU continue d’être un sujet pertinent même après plus de deux ans depuis sa sortie en salles. Rassemblant les plus grands héros de la franchise à ce moment-là pour combattre Steppenwolf contre les Mother Box, le film allait être le point milieu de l’arc de cinq films de Zack Snyder pour l’univers.

Cependant, comme le public le sait, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Après la réponse conflictuelle à Batman V Superman: Dawn of Justice, le contrôle créatif de Snyder sur son film a été plus que jamais restreint. En plus de cela, il a dû abandonner le projet en raison d’une tragédie personnelle, mais pas avant d’avoir terminé la photographie principale de Justice League. Whedon a été amené pour terminer le film, mais au lieu de suivre le récit de son prédécesseur, le cinéaste a effectué de nombreuses prises de vue pour s’adapter aux demandes du studio, y compris une durée d’exécution obligatoire de 2 heures. Le résultat final était un film tronqué qui utilisait très peu de l’œuvre originale de Snyder malgré le fait que ses images étaient au centre de sa commercialisation.

Au fil des ans, les fans ont disséqué la coupe théâtrale de Justice League, découvrant quelles parties étaient celles de Snyder et celles de Whedon. La dernière en date de cette enquête vient d’un utilisateur d’Instagram avec la poignée thejackaldream qui révèle que Whedon a essentiellement combiné la Batcave et le hangar Wayne dans le film, bien qu’il n’y ait vraiment pas besoin de le faire. Dans son explication, Alfred (Jeremy Irons) travaillait à l’origine dans la Batcave mais a dû déménager dans le hangar abandonné où se trouvait le Flying Fox. Consultez le post ci-dessous:

Comme on le voit dans le post, l’équipe n’entre dans la Batcave que pour se retrouver rapidement dans le Wayne Hangar où le Flying Fox était hébergé. Ces endroits allaient être séparés dans le plan d’origine. En regardant les scènes de plus près, les fans peuvent également remarquer le changement dans les vêtements de Bruce Wayne, ce qui signifie que le temps s’est écoulé entre ces scènes, et ils ont seulement été cousus ensemble. Comme mentionné précédemment, on ne sait pas pourquoi cela a été fait en post-production ou ce qui a été coupé entre eux. Cependant, Justice League regorge de coupes comme celle-ci, potentiellement pour que le film puisse s’adapter à la durée de deux heures mandatée par Warner Bros.

Que ce soit ou non Ligue de justice‘s Snyder Cut – la version originale du film avec la partition musicale de Junkie XL (le compositeur original avant que Danny Elfman n’intervienne) reste un grand mystère. Snyder, pour sa part, continue de publier des morceaux de son plan, donnant aux gens une meilleure idée de ce à quoi sa coupe du film aurait pu ressembler. Entre cela et les fans qui cherchent sans relâche des détails comme celui-ci dans la coupe théâtrale, il est sûr de supposer que le mouvement ne mourra pas de si tôt. Et c’est à Warner Bros de décider s’ils veulent continuer à ignorer la campagne ou à proposer quelque chose qui leur sera également bénéfique – comme le déployer potentiellement sur HBO Max.

