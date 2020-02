Revenant Guide And Tips: Soyez le meilleur cauchemar synthétique de la saison 4 d’Apex Legends

Dans la saison 4: Assimilation, un autre personnage offensif rejoint la liste d’Apex Legends: Revenant. Douzième personnage jouable du jeu Battle Royale de Respawn, Revenant surpasse Caustic en tant que légende la plus effrayante d’Apex Games – bien que son aura terrifiante soit compensée par tous les autres personnages qui l’intimident. Aux côtés de Revenant, Assimilation ajoute le fusil de sniper Sentinel, les changements de carte de World’s Edge, les améliorations de personnage, les ajustements d’armes, plus de 100 récompenses de passe de combat et bien plus encore.

Dans le guide suivant, nous passons en revue les trois capacités de Revenant et expliquons comment vous pouvez les utiliser au mieux pour exploiter tout le potentiel de la légende. Si vous sautez dans Apex Legends pour la première fois dans la saison 4, ne vous inquiétez pas. Vous avez certainement manqué beaucoup de choses (beaucoup de choses ont changé dans Wild Frontier, Battle Charge et Meltdown), mais nous avons des articles et des vidéos pour vous aider à vous mettre au courant – il suffit de consulter la pinbox Apex Legends News ci-dessous.

1 an de légendes Apex: hauts, bas et plus grands changements

Aperçu général de Revenant

Autrefois humain et le plus grand tueur à gages du Mercenary Syndicate, le simulacre connu sous le nom de Revenant ne souhaite rien de plus que de se venger de ses anciens maîtres pour l’avoir transformé en une machine vivante sans sa propre volonté. Avec un problème dans sa programmation empêchant le Syndicat de le ramener sous leur contrôle, les hauts responsables de l’organisation ont décidé que la meilleure façon d’échapper à la terrifiante emprise de Revenant était de jeter le cauchemar synthétique dans les Apex Games, où sa soif de meurtre aide la société commercialise la machine comme le dernier méchant à rejoindre le sport du sang.

Comme vous pouvez probablement le supposer, la trame de fond de Revenant se traduit par une légende incroyablement agressive à jouer. Toute votre stratégie pour jouer en tant que Revenant peut être résumée en un mot: attaque. En jouant en tant que Revenant, vous devriez toujours être à la recherche d’une autre escouade à tuer et la première à entrer dans la mêlée une fois que vous avez trouvé une cible.

Cela peut signifier que vous êtes également l’un des premiers de votre équipe à être abattu dans un combat, vous devez donc être sûr que vous infligez le plus de dégâts possible avant que cela ne se produise. Si vous préférez piller des fournitures à la périphérie et vous déplacer lentement dans les escouades uniquement lorsque le cercle est suffisamment petit, Revenant n’est peut-être pas la bonne légende pour vous. Vous devez être aussi sanguinaire que Revenant est pour réussir avec lui.

Fonctionnement des capacités du revenant

Capacité passive: Stalker – Vous vous accroupissez plus vite et pouvez grimper plus haut que les autres Legends.

La capacité passive de Revenant lui donne un avantage supplémentaire lorsqu’il se faufile sur des cibles. Capable de grimper deux fois plus haut que les autres légendes (deux histoires plutôt qu’une seule), Revenant peut grimper jusqu’à des endroits qui ne sont généralement accessibles que par Pathfinder (en utilisant Grappling Hook ou Zipline) ou Octane (en utilisant Launch Pad) et il le fait beaucoup plus tranquillement que ces deux-là. Et une fois qu’il est en position, il peut s’accroupir sournoisement jusqu’à des cibles sans méfiance et attaquer avant même de savoir qu’il est là. Pendant qu’il est accroupi, Revenant se déplace aussi vite que les autres légendes en marchant – vous pouvez donc faire du lapin et mitrailler assez rapidement tout en étant accroupi pour esquiver les balles dans un échange de tirs. Profitez de votre petit hit box quand vous le pouvez.

Capacité tactique: Silence – Lancez un appareil qui inflige des dégâts et désactive les capacités ennemies pendant 10 secondes.

Sans doute la capacité la plus puissante de Revenant, Silence n’affecte que les équipes ennemies – ce qui en fait une force dévastatrice de près. Les ennemis touchés par Silence subiront 10 dégâts, seront étourdis et leurs capacités tactiques et ultimes seront désactivées pendant 10 secondes. Semblable à Octane’s Stim, Silence peut être utilisé en tandem avec d’autres actions, ce qui signifie que vous pouvez utiliser la capacité tout en soignant, rechargeant, visant, tirant ou lançant une grenade. Comme le lanceur de fumée de Bangalore, maintenir le bouton enfoncé pour utiliser Silence révélera sa trajectoire, vous permettant de viser où il atterrit. Le silence reste là où vous le jetez (y compris les murs) afin que vous puissiez le placer dans des endroits pour décourager temporairement l’avancement ennemi.

Capacité ultime: Death Totem – Déposez un totem qui protège ceux qui l’utilisent de la mort pendant une durée déterminée. Au lieu d’être tué ou abattu, les utilisateurs retourneront au totem.

Il faut quelques secondes à Revenant pour construire entièrement son totem et les joueurs doivent d’abord interagir avec lui pour qu’il prenne effet. Une fois utilisé, le totem vous transformera en une ombre qui ne peut que subir des dégâts de santé – vos boucliers ne seront pas affectés. Lorsque vous mourrez, vous retournerez à l’emplacement du totem, mais vous ne disposerez que de 1 HP. L’effet du totem a une plage horizontale très limitée, mais il n’a pas de limites verticales. Vous pouvez donc vous éloigner assez loin de lui si vous le placez dans de hauts lieux emblématiques comme Epicentre, Train Yard et Planet Harvester.

Conseils pour jouer en tant que revenant

Les capacités de Revenant sont toutes orientées vers le combat à courte et moyenne portée, donc sécuriser une forme de fusil d’assaut, de fusil de chasse ou de mitraillette est idéalement ce que vous voulez faire en premier. Les pistolets et les mitrailleuses légères fonctionnent également, bien sûr, mais le premier nécessite que vous visiez très bien et le second peut être difficile à contrôler lorsque vous essayez de frapper une cible qui n’est pas dans votre visage. Aussi incroyable que soit la nouvelle Sentinelle, vous voudrez probablement éviter les fusils de sniper – ne serait-ce que parce que la portée limitée du Death Totem signifie que vous ne pourrez pas vraiment l’utiliser comme un moyen de mettre une distance significative entre vous et un ennemi à la mort.

Vous voulez mener chaque attaque avec l’utilisation de Silence. Avec un temps de recharge de 25 secondes, vous devriez avoir suffisamment de temps entre les combats pour que Silence se recharge. Les stratégies de combat pour certains personnages sont définies par leur tactique (les joueurs qui utilisent Gibraltar et Wraith comptent généralement sur leurs capacités tactiques pour les sortir d’une situation délicate, par exemple). Enlever la capacité de quelqu’un peut faire paniquer les joueurs moins expérimentés. La crypto seule est entièrement définie par sa capacité tactique. Otez cela et le personnage est fondamentalement inutile.

Il convient de noter que le silence est uniquement préventif. Revenant empêche les autres d’utiliser leurs capacités tactiques et ultimes. S’ils sont déjà actifs, Silence ne fera qu’étourdir et faire de petits dégâts. Tu veux le jeter avant Wraith’s Voices from the Void lui donne suffisamment d’avertissement pour disparaître dans le vide. Tu veux le jeter avant Caustic et Wattson ont le temps de mettre en place leurs défenses et une équipe de bunkers. Toujours avant. Après coup, cela ne fera rien de substantiel pour vous, c’est pourquoi il est avantageux d’être agressif lorsque vous utilisez Revenant. Si vous voyez une autre équipe, vous attaquez avant qu’elle n’ait la chance de vous voir et de se préparer.

Le Totem de la mort se charge assez rapidement (un peu moins de 90 secondes), alors utilisez-le si vous craignez que votre poussée ne rencontre plus de résistance que vous ne pouvez en supporter. Assurez-vous d’avoir un kit médical équipé afin de pouvoir guérir immédiatement après votre mort. Et vous ne voulez pas mourir en utilisant Death Totem. Vous avez un peu moins de 30 secondes avant que l’effet de Totem de la mort ne se dissipe, et si cela se produit pendant que vous vous battez, vous n’aurez aucun moyen de battre en retraite facilement et vous devrez vous engager. Planifier soigneusement votre attaque puis exécuter une embuscade bien orchestrée n’est pas le point fort de Revenant. Utilisez le Totem de la mort, jetez le Silence et courez simplement de façon imprudente. Lorsque vous ressuscitez votre totem, soignez-vous et poussez à nouveau – ce qui vous permet, à vous et à vos coéquipiers, de faire vous-même des escadrons ennemis tiers.

Parce que Revenant est à son meilleur quand il s’engage dans un abandon imprudent, il se marie le mieux avec des légendes qui peuvent le rejoindre dans un assaut rapide. Encouragez vos coéquipiers à incarner Wraith, Octane, Bloodhound, Pathfinder ou Bangalore. Pour une protection supplémentaire, il est également bon de faire équipe avec des joueurs de Wattson ou de Caustic, qui peuvent utiliser leurs capacités tactiques pour mettre en place des défenses autour de votre Totem de la mort – cela peut éloigner les escouades juste assez longtemps pour que vous guérissiez complètement.

Comment contrer les faiblesses de Revenant

Parce que Revenant devient moins efficace lorsqu’il ne peut pas réduire rapidement la distance entre lui et un ennemi, il est à son plus faible lorsqu’il est dans de grands champs ouverts (cela vous fait vraiment vous demander à quel point il va être meilleur dans les espaces beaucoup plus clos des rois Canyon quand cette carte revient, non?). Stalker et Death Totem font de lui un attaquant plus viable dans les zones où il y a beaucoup de verticalité, il est donc préférable d’essayer de tomber dans les zones urbaines, puis de s’y tenir. Revenant se débat dans les endroits les plus ruraux à la périphérie de la carte, où il est plus facile de le voir venir et d’esquiver son Silence.