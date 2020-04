Revendre des données et vérifier les comptes bloqués en raison d’un e-mail

Le nombre et la qualité de courriels frauduleux après avoir découvert de nouveaux systèmes d’attaque ciblant i vérification des comptes. Fondamentalement, la méthode est toujours la même, mais moins d’erreurs grammaticales se produisent en proposant des sites Internet qui ne suscitent plus aucun soupçon. Dans tous les cas, les techniques de défense sont toujours les mêmes et il est bon de les appliquer avant qu’il ne soit trop tard.

Le phishing active les escroqueries les plus dangereuses du Web: méfiez-vous des messages à risque

la fraude il existe depuis ce que l’homme a mis le pied sur terre. Au cours des dernières années, des attaques directes ont migré sur le Web, où les tensions se multiplient courriers indésirables. Ils infestent nos boîtes aux lettres insinuant plusieurs doutes parmi les clients des banques italiennes. Tous déplacés par une série de avertissements importants qui parlent généralement de:

verrouillage du compte

interventions pour modifier les données sensibles

Pour procéder, nous indiquons généralement un enceinte ce qui n’est qu’un lien qui se révèle être frauduleux. En fait, une copie parfaite d’Unicredit, Sanpaolo, BNL et d’autres institutions bancaires locales est envoyée à un site Web. Il indique un questionnaire dans lequel insérer votre propre données sensibles (numéro de compte et mot de passe / PIN). Le résultat est que les pirates entrent dans le compte et avant de le savoir, tout est réinitialisé.

Dernièrement, entre autres choses, le fléau de la carte SIM clonée a été proposé grâce auquel l’attaquant parvient à recevoir les codes OTP nécessaires à l’accréditation du profil. Dans tous ces cas, il est bon de limiter les contacts en signalant toute introduction par effraction aux autorités compétentes.