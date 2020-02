Revolut continue de faire tomber amoureux les investisseurs

Plus de 5 060 millions d’euros dans sa nouvelle valorisation. Avec ce chiffre, l’équipe Revolut a déjeuné après avoir annoncé sa nouvelle ronde de financement. La startup britannique peut déjà annoncer que c’est la fintech européenne – continentale, laquelle des pays membres de l’Union européenne – a le plus de valeur. Il dépasse la valorisation boursière de certaines des banques traditionnelles et celle de son principal concurrent en termes d’utilisateurs: N26.

Avec son nouveau tour de financement de 460 millions d’euros, qui s’ajoutent aux près de 800 millions d’euros des opérations précédentes, se concentrent hors de leur pays d’origine – en attendant maintenant de savoir comment se fera la gestion de la structure de financement après le Brexit – et concentrer ses activités sur le reste des pays du Vieux Continent. Passez également l’un des examens en suspens de l’industrie de la technologie et, plus précisément, de la fintech en Europe: la rentabilité. Une scène qu’ils entendent atteindre à la fin de l’exercice. Sans chiffres pour 2019, déjà en 2018, la société a laissé 40 millions de dollars – le double de celui de 2017 – et un chiffre d’affaires de 75 millions de dollars; chiffres que la fintech justifie par sa stratégie de croissance agressive pour attirer des clients à travers le continent augmentation des revenus, mais aussi des dépenses.

Sa licence bancaire, en effet, est délivrée en Lituanie – un pays avec moins d’habitants que de clients que l’entité enregistre -; l’un des centres de référence des sociétés de technologie financière en Europe pour la facilité de gestion des procédures d’émission. De plus, cela leur permet d’opérer dans le reste des pays en toute liberté et avec la couverture future possible des dépôts du système européen d’assurance des dépôts – un concept qui, à ce jour, n’est qu’une proposition étant donné la difficulté de s’entendre sur les négociations politiques des ministres des finances de l’UE.

Dans ce contexte d’incertitude, il existe déjà de grandes entités financières qui cherchent à entrer dans la banque numérique avec la protection de leur grande branche financière derrière. JP Morgan a annoncé début 2020 qu’elle lancerait dans les prochains mois une sorte de banque de détail concurrençant Monzo, N26 et, bien sûr, Revolut.

Cette possibilité, même dans les airs, a suffi aux investisseurs de Revolut. Le dernier, le fonds américain TCV a en effet déjà une expérience des investissements complexes. Dans son historique Netflix, Facebook, Spotify apparaît – dans un intérêt manifeste pour les opérations en dehors de sa zone de confort aux États-Unis -; Airbnb et HomeAway, deux des sociétés technologiques qui, avec Uber, ont rencontré le mur de la réglementation des régions où elles ont commencé à opérer.

De son côté, Revolut a dû faire face à plusieurs crises tout au long de son activité. En plus d’un Brexit plein de va-et-vient imprécis pour les entreprises et les travailleurs – et qui n’a pas encore été résolu -, il y a eu des problèmes internes.

Ils ont commencé 2019 avec une accusation de plagiat publicitaire envers le géant Spotify, un fait qui en quelques semaines est devenu simplement anecdotique – malgré le retrait des publicités en question. Cette même campagne, dans laquelle des données prétendument réelles sur les utilisateurs pouvaient être vues, a également été accusée de faux lors de la publication de données – anecdotiques et pour attirer des clients – si en fait elle n’y avait pas accès.

La véritable crise de 2019 est survenue en février; moment où ils ont été accusés d’avoir des liens avec la Russie pour le transfert d’informations à travers la Lituanie; soupçonnant, précisément, de la rapidité avec laquelle la licence technologique a été accordée. Une nouvelle qui a transcendé dans un moment tendu après la connaissance de l’ingérence du Kremlin dans les élections américaines et les résultats du Brexit. Revolut, dès le premier instant, a nié une telle accusation.

L’année s’est poursuivie et les problèmes ont augmenté pour les fintech. Selon une enquête publiée dans The Telegraph, Revolut aurait ignoré les transferts d’argent douteux favorisant les processus de blanchiment d’argent. Cette situation a culminé avec la démission de Peter O’Higgins, directeur financier de la technologie.

Au cas où cela ne suffirait pas, Wired a également publié une enquête sur la culture du travail au sein de l’entreprise elle-même. Cette nouvelle a laissé la figure de Storonsky, fondateur de Revolut, comme celle d’un tyran qui a dû travailler le week-end.

