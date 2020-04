révolution avec l’arrivée de la nouveauté la plus attendue en Italie

Android Auto est mis à jour en Italie. la nouvelles lance tous les utilisateurs au septième ciel pour une fonction demandée depuis un certain temps. Attendez (enfin). Les premiers rapports ont provoqué un flot de retours positifs de la part de ceux qui ont décidé de se donner une bonne dose de technologie dans la voiture.

Google élargit l’éventail des possibilités en offrant à chacun la possibilité de profiter de la modalité connexion sans fil pour les smartphones Android. Plus de câbles et plus de problèmes. Voici comment cela fonctionne.

Android Auto Wireless: maintenant ça vient vraiment à nous aussi

L’équipe prodigue de développeurs de la communauté des développeurs XDA faisant autorité a rapporté la nouvelle. Au cours des dernières analyses, ils ont entrevu des lignes de code avec une référence claire au nouveau mod Android Auto Wireless. Cela signifie que certains smartphones pourront se connecter à l’infodivertissement du véhicule sans utiliser de câbles USB.

Le système d’interface entre le smartphone et la voiture qui arrive en Italie comme dans de nombreux autres pays, désormais indiqué dans la liste suivante, est modifié.

Australie

Autriche

Allemagne

France

Inde

Irlande

Italie

Nouvelle-Zélande

Philippines

Singapour

Afrique du sud

Corée du Sud

Espagne

Suisse

taiwan

Angleterre

Vous pouvez découvrir le compatibilité du téléphone la nouvelle fonctionnalité sans fil en consultant la section de référence appropriée sur la page appropriée disponible sur le site d’assistance de Google. Si vous n’êtes pas sûr que votre infodivertissement puisse offrir une connexion sans fil, nous vous recommandons d’utiliser le nouvel utilitaire qui fournit des informations mises à jour sur le potentiel des écosystèmes vers cette incroyable nouveauté. Le déploiement a commencé avec des utilisateurs prêts à profiter de la commodité d’un système complet et peu encombrant pour gérer leurs applications.