Revue Corruption 2029: Metal Gear rencontre XCOM

Corruption 2029 est un jeu qui combine le genre RPG furtif et tactique dans un package qui peut être brutalement difficile à jouer et nécessite beaucoup de patience pour en profiter, mais il y a un grand sentiment de satisfaction qui attend les joueurs qui sont prêts à s’engager avec le jeu et jouer méthodiquement, plutôt que d’aller dans des fusils flamboyants.

Corruption 2029 est le dernier jeu des Bearded Ladies, le même studio derrière Mutant Year Zero: Road to Eden. Les similitudes entre les deux jeux sont frappantes et le joueur serait pardonné de penser que Corruption 2029 est une peau de peau qui remplace les personnages animaux de Mutant Year Zero par des robots. L’histoire de Corruption 2029 se déroule dans un avenir dystopique où l’Amérique a été dévastée par une seconde guerre civile. Le joueur contrôle trois soldats d’élite qui appartiennent à la faction UPA (United Peoples of America), dont le dropship est abattu pendant l’intro et ils sont piégés derrière les lignes ennemies. L’escouade doit accomplir des missions en utilisant ses ressources limitées et sans espoir de sauvegarde.

Le gameplay de Corruption 2029 est un mélange des excellents éléments de stratégie tactique de la série XCOM avec les furtifs de la série Metal Gear Solid. Le joueur est libre de contrôler son escouade de soldats lorsqu’il est en dehors du combat, ce qui lui permet de se faufiler autour de la carte et d’explorer. La seconde où ils sont découverts (ou lancent une attaque), c’est quand le combat commence et tout bascule vers un mode au tour par tour qui permet aux personnages un nombre fini d’actions et de mouvements avant que l’ennemi ne puisse répondre. Le jeu est divisé en missions, allant de tuer tous les ennemis dans une zone à extraire un VIP et à s’assurer qu’ils survivent sur le chemin d’un point d’évacuation.

Les gens qui portent des armes à feu flamboyant se retrouveront bientôt décimés par les tirs ennemis. Le joueur est désespérément surpassé dans un combat loyal dans presque toutes les missions, car il est en infériorité numérique et souvent dépassé par l’ennemi. C’est là que l’élément furtif du jeu entre en jeu, car la seule façon d’obtenir une victoire est de réduire les forces ennemies et de préparer la position la plus avantageuse pour votre équipe avant de commencer une bataille. Cela se fait en éliminant les unités ennemies qui s’éloignent de leurs alliés, car le reste de leur équipe ne sera pas alerté si elles sont éliminées avec des armes réduites au silence. C’est à cet égard que Corruption 2029 est plus stratégique et plus difficile que XCOM, car le joueur ne peut pas maîtriser l’ennemi uniquement avec des explosifs ou des capacités spéciales. L’escouade doit explorer chaque carte avant de penser à appuyer sur la gâchette, et ce niveau de planification ne sera pas la tasse de thé de tout le monde, d’autant qu’un seul coup manqué peut entraîner un ennemi appelant des renforts et faisant de la mission une beaucoup plus difficile.

La corruption 2029 peut avoir une courbe d’apprentissage brutale, les premières missions se sentant injustement difficiles en raison de la santé élevée des unités ennemies. C’est un jeu qui demande au joueur d’apprendre ses systèmes et d’utiliser tous les avantages possibles pour remporter une victoire, ce qui conduit à des moments extrêmement satisfaisants lorsque la petite équipe est capable de remporter une victoire. Au fur et à mesure que le jeu progresse, le joueur débloquera des capacités et des armes spéciales qui lui donneront différentes approches de combat, ce qui aidera à garder les missions fraîches. C’est une étape nécessaire, car la corruption 2029 est particulièrement mauvaise lorsqu’il s’agit de réutiliser des cartes pour des missions. Le fait que l’exploration de cartes soit une si grande partie du jeu aggrave également ce problème.

Corruption 2029 a un certain nombre de défauts techniques mineurs au lancement, mais le plus gros problème est que le jeu a parfois des idées très étranges sur ce qui constitue une ligne de vue. La capture d’écran ci-dessus en est un parfait exemple. Dans l’image, le soldat contrôlé par le joueur (celui qui se tient près de la voiture blanche au bas de l’image) s’est mis en position pour essayer de frapper le soldat ennemi (celui avec la barre de santé rouge au-dessus de sa tête), mais le jeu a jugé cela comme étant incapable de voir l’ennemi. On a parfois l’impression que le jeu fait pencher la balance en faveur de l’ennemi en ce qui concerne la portée et la ligne de vue, mais cela pourrait être le résultat d’un problème technique. Du côté positif, le curseur indiquera les pourcentages de frapper les ennemis proches lorsqu’il est déplacé dans un espace vide, de sorte que le joueur est au moins conscient de ses chances avant de s’engager dans une action.

Corruption 2029 n’a pas la grande stratégie de quelque chose comme la série XCOM, car le jeu est composé de missions et les options de personnalisation sont limitées par rapport à d’autres titres. Il convient également de souligner que Corruption 2029 est un titre à petit budget et que le jeu offre beaucoup de contenu pour son prix, même par rapport à Mutant Year Zero: Road to Eden.

La corruption 2029 n’est certainement pas pour tout le monde. Cela peut être extrêmement difficile et se sentir injuste lorsque la marée tourne contre le joueur. Le jeu attend beaucoup du joueur, surtout lorsqu’il s’agit d’être patient avec son approche du jeu. C’est à cause de ce défi que le jeu est si satisfaisant lorsque les actions du joueur se déroulent comme prévu et qu’il élimine les forces supérieures en utilisant la stratégie, plutôt qu’un doigt déclencheur qui démange. Corruption 2029 est un excellent jeu de stratégie basé sur une équipe, mais ce n’est pas pour les joueurs qui aiment tirer en premier et poser des questions plus tard.

Corruption 2029 est maintenant disponible sur Epic Games Store. Un code numérique pour le jeu a été fourni à . aux fins de cet examen.

Notre évaluation:

4 sur 5 (Excellent)

