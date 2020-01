Revue de la décennie de l’industrie mobile: 2015-2019

Dix ans, c’est long dans la technologie, surtout dans un secteur aussi innovant et rapide que le mobile. Ici, nous prenons un voyage dans le passé pour passer en revue les changements survenus dans l’industrie mobile britannique au cours des années 2010.

2015: élargir les horizons

L’histoire majeure de l’année a été la fusion proposée de 10,25 milliards de livres sterling entre O2 et Three, un accord qui aurait créé le plus grand opérateur de téléphonie mobile du Royaume-Uni et réduit le nombre de réseaux au Royaume-Uni de quatre à trois. Le régulateur Ofcom et la Commission européenne (CE) ont déclaré qu’ils examineraient comment la transaction affecterait le marché.

Six ans après la dernière consolidation majeure du marché, EE a déclaré que la fusion entre Orange et T-Mobile était enfin terminée, les marques disparaissant de la rue principale. Alors que la croissance des smartphones ralentissait, les fabricants se tournaient vers les appareils portables tels que les montres intelligentes pour de nouvelles sources de revenus.

La sortie de l’Apple Watch a contribué à stimuler le marché naissant. Apple a également poursuivi son expansion dans les services, lançant Apple Music en tant que rival de Spotify.

Combinés notables: iPhone 6S, Samsung Galaxy S6, OnePlus 2

2016: Le grand rappel

La fusion de Three et d’O2 a été bloquée par les CE, qui craignaient que la concurrence sur le marché britannique ne soit affectée si l’approbation était accordée. Ronan Dunne a démissionné de son poste de PDG d’O2 pour être remplacé par le directeur financier Mark Evans, tandis que le PDG d’EE, Olaf Swantee, a démissionné en faveur de Marc Allera, qui allait devenir le chef de l’activité Consumer de BT.

Les marques BlackBerry et Nokia ont toutes deux été relancées grâce à des accords de licence avec TCL et HMD Global respectivement, tandis que Windows 10 est finalement arrivé aux smartphones – bien qu’avec une exposition limitée.

Cependant, Samsung a été rattrapé par l’une des plus grandes catastrophes de l’industrie de l’histoire récente après la publication de rapports faisant état de l’explosion d’unités Samsung Galaxy Note 7. L’appareil a été rappelé et n’a jamais été remis en circulation.

Combinés notables: Samsung Galaxy Note 7, Google Pixel, HTC 10

2017: Ralentissement de la croissance

Sky a commencé l’année en lançant son chapeau dans l’anneau mobile en lançant Sky Mobile, son propre opérateur de réseau virtuel mobile (MVNO), en utilisant l’infrastructure d’O2 comme réseau hôte. Trois ont lancé leur propre MVNO sans fioritures sous la forme de SMARTY, tandis que Vodafone a lancé un MVNO axé sur les jeunes appelé Voxi.

En juillet, des frais supplémentaires pour l’itinérance ont été supprimés dans toute l’Union européenne (UE), permettant aux consommateurs britanniques d’utiliser leur téléphone librement pendant leurs vacances ou pour affaires. La durée de ces libertés dépend du Brexit.

Alors que la croissance du marché des smartphones ralentissait et même se contractait, les fabricants cherchaient à augmenter le prix de vente moyen (ASP) pour augmenter les revenus. Le résultat a été l’iPhone le plus cher de tous les temps – l’iPhone X. La réponse de Microsoft a été d’arrêter le développement des fonctionnalités pour Windows 10 Mobile.

Combinés notables: iPhone X, BlackBerry KEYOne, Google Pixel 2

2018: Se préparer pour la 5G

Les opérateurs mobiles ont poursuivi leur route vers la 5G avec des améliorations du backend et par l’acquisition de nouveaux spectres. La vente aux enchères d’Ofcom sur les ondes 5G a généré 1,4 milliard de livres sterling pour la trésorerie, une somme qui n’affectera pas la capacité des opérateurs à investir dans de nouvelles infrastructures.

TalkTalk s’est retiré du marché des MVNO à la suite d’un changement de stratégie au sein de l’entreprise, tandis que le secteur de la vente au détail a été modifié par l’acquisition de Mobile Phones Direct par AO. L’année s’est terminée par une panne majeure d’O2 causée par un problème logiciel avec l’équipement réseau 5G d’Ericsson.

Combinés notables: Samsung Galaxy S9, Google Pixel 3, iPhone XR

2019: Technologie politique

2019 a été l’année où le Royaume-Uni est devenu un pays 5G. EE a lancé le premier service commercial au Royaume-Uni en mai, Vodafone lui emboîtant le pas cet été et Three offrant le haut débit 5G. O2 a rejoint le parti en octobre.

Le secteur de la distribution a été secoué par l’acquisition de Data Select par Westcoast, tandis que Gavin Patterson a cédé la place à BT pour Philip Jansen. Les fournisseurs ont fait confiance au marché 5G pour relancer les ventes mobiles, tandis que d’autres ont examiné de nouveaux facteurs de forme innovants tels que les appareils pliables.

Cependant, 2019 a également été l’année de la collision entre la politique et la technologie, Huawei n’ayant pas le droit de gérer les fournitures américaines en raison de craintes pour la sécurité nationale. La société chinoise nie toute allégation d’actes répréhensibles, mais Washington exhorte ses alliés à suivre son exemple. L’impact que cela aura sur le déploiement de la 5G et sur le marché des appareils dans les années 2020 n’est pas encore clair.

Combinés notables: iPhone 11, Samsung Galaxy Fold, Samsung Galaxy Note 10