Revue de l’édition spéciale de Devil May Cry 3: Récompenser mais obsolète

En jouant Devil May Cry 3 édition spéciale pour la Nintendo Switch ramène les joueurs à une autre époque de l’histoire du jeu. Le légendaire jeu vidéo hack and slash résiste incroyablement bien au combat, et son histoire de type anime est engageante jusqu’à la fin. Les fonctionnalités supplémentaires que les joueurs ont accès pour aider à garder le jeu intrigant et donneront aux joueurs expérimentés une raison de revenir. Le plus gros problème est que Devil May Cry 3 ressemble toujours à un jeu PlayStation 2, ce qui rend difficile de ne pas le comparer avec de meilleurs jeux vidéo de hack et slash comme God of War.

Il y a plusieurs fonctionnalités sportives de Devil May Cry 3 Special Edition qui le séparent du titre original. Les joueurs ont la possibilité de choisir entre les modes Or et Jaune qui déterminent où ils réapparaissent après la mort. Gold permet aux joueurs de retourner dans la pièce où ils étaient déjà, tandis que Yellow recommence les joueurs au début du niveau. Un autre ajout est la possibilité de choisir le mode FreeStyle, qui donnera aux joueurs la possibilité de basculer rapidement entre les styles de combat à la volée en utilisant le D-Pad. L’un des ajouts les plus intéressants est le mode coopératif. Les joueurs peuvent attraper un ami et jouer en coopération à travers des missions comme Dante et Vergil.

Pour un jeu qui a 15 ans, il est étonnant de constater à quel point le combat de Devil May Cry 3 est fluide et efficace. La commutation entre les armes de mêlée et les armes à feu est incroyablement rapide et donne la priorité aux combos de boost. Au fur et à mesure que les armes sont améliorées et que les joueurs s’améliorent dans le jeu, ils se retrouveront facilement à éliminer les ennemis avec lesquels ils ont lutté quelques heures auparavant. Ce combat est une raison pour laquelle Devil May Cry est resté populaire pendant si longtemps.

Il y a plusieurs aspects du jeu qui montrent leur âge. C’était décevant de réaliser que la caméra n’était pas du tout améliorée. Les joueurs de la version originale du jeu se souviendront du cauchemar de faire en sorte que la caméra reste dirigée dans la direction nécessaire, en particulier pendant les combats de boss. Lorsque le jeu s’est rendu compte pour la première fois, cela peut avoir été un inconvénient mineur, mais ce mécanisme est trop maladroit par rapport aux jeux vidéo modernes. Cela entraînera très certainement plusieurs morts injustes de joueurs.

Graphiquement, le jeu n’a pas été amélioré non plus. Il ressemble toujours à un titre de l’ère PlayStation 2, même si nous sommes 15 ans retirés de l’original. Pendant le gameplay, cela n’est pas très visible, mais les cinématiques sont difficiles à regarder, surtout en ce qui concerne les cheveux et les visages des personnages. C’est dommage étant donné que Devil May Cry 3 présente certaines des scènes les plus intéressantes et stylistiques de l’histoire de la série, et aurait été impressionnant à voir avec des graphismes retravaillés. Là encore, des graphismes mis à jour n’auraient rien fait pour améliorer la pire tenue que Dante ait jamais portée …

Devil May Cry 3 Special Edition souffre toujours du fait qu’il oblige les joueurs à tenter la plateforme. En particulier, il y a une salle vers la fin du jeu qui est pleine de cubes en mouvement sur lesquels les joueurs doivent sauter pour naviguer dans l’environnement. Cette salle a été une critique fréquente des joueurs depuis sa sortie, car le mouvement de DMC 3 est conçu pour le combat plutôt que pour les plates-formes. Ce domaine est toujours aussi frustrant que lors de la sortie du jeu.

En fin de compte, Devil May Cry 3 Special Edition est une expérience enrichissante qui devrait donner aux joueurs suffisamment de contenu pour plusieurs playthroughs. Bien qu’il soit décevant de voir certains des anciens problèmes du jeu toujours présents, le combat est encore assez impressionnant pour compenser. Ceux qui ont déjà joué à Devil May Cry 3 devraient s’amuser avec les modes FreeStyle et Co-op, mais tout le monde peut avoir du mal à résoudre les problèmes de gameplay qui auraient dû être résolus il y a des années.

Devil May Cry 3 édition spéciale sortira sur Nintendo Switch le 20 février 2020. Un code Nintendo Switch a été fourni aux fins de cette revue.

Notre évaluation:

3,5 sur 5 (Très bien)

