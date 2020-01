Revue Effie: Un vieil homme adorable [PC] | .

La nostalgie est une chose puissante, en particulier dans les jeux vidéo. Étant donné à quel point l’industrie se soucie de disposer de la technologie la plus récente et la plus puissante ou de suivre la tendance la plus récente, il peut être surprenant de voir combien de jeux rappellent les premiers jeux, ceux qui définissaient l’enfance des gens. Effie n’est rien sinon un moteur de nostalgie. Il porte fièrement ses inspirations sur sa manche, prenant les influences de plateformes 3D classiques comme Ratchet & Clank et Jak & Daxter. L’amour que les développeurs avaient pour ces jalons est égal à celui de Effie, et même si le jeu est un peu à la hauteur de ses héros, le cœur et la créativité qui y sont attachés en font un jeu difficile à vraiment Ne pas aimer.

Effie met le joueur dans la peau d’un jeune homme nommé Galand, qui est devenu vieux par une sorcière maléfique. Afin de défaire la malédiction, il doit nettoyer les trois gemmes du mal, puis vaincre la sorcière elle-même. C’est un peu une prémisse fatiguée, un autre des nombreux jeux fantastiques qui obligent le joueur à traquer une poignée de cristaux magiques. La vanité du jeu est que tout cela se présente sous la forme d’une histoire racontée par Galand au personnage principal, une jeune fille nommée Effie. Ce style de narration a une influence claire sur le gameplay; au fil de votre aventure dans le jeu, Galand raconte constamment tout ce qui arrive à Effie. Ceci est une idée pittoresque qui met en place des moments mignons; Par exemple, chaque fois que le joueur réapparaît après la mort, le narrateur sera généralement enclin à couvrir toute erreur qui a conduit à sa disparition, affirmant que cela ne s’est pas réellement produit ou blâmant son échappé sur l’âge induit par la magie de Galand. Malheureusement, le charme se dissipe rapidement, et le joueur se lasse rapidement du narrateur proclamant de manière cryptique que “Galand a ressenti une envie en lui” après avoir ouvert un coffre.

La viande du gameplay est exactement ce que vous attendez; plateforme, exploration et combat. L’attraction principale du gameplay est l’outil de signature du protagoniste; un bouclier magique appelé Runestone. C’est la seule arme que Galand possède, mais c’est loin d’être une mauvaise chose. Il a une variété d’utilisations, et au fur et à mesure que vous progressez dans le jeu, de nouvelles capacités spéciales sont ajoutées à l’arsenal de Runestone. Certains aident à la traversée, comme un tiret spécial qui s’avère inestimable tout au long des défis de plate-forme du jeu, tandis que d’autres, comme la capacité de lancer votre bouclier en cercle autour de vous et de frapper tous les ennemis à portée, sont tout simplement de puissants outils de combat.

Combattre dans Effie n’est que correct. Au début du jeu, vous pouvez effectuer une attaque légère avec votre bouclier ou une lourde, et vous pouvez bien sûr également bloquer. Bloquer avec votre bouclier ne fonctionne pas comme vous l’attendez; il produit un dôme invulnérable de magie autour du corps de Galand qui le protège des dommages au prix d’une partie de son énergie à chaque fois qu’il est touché. Galand est immobile tant qu’il a le bouclier en place. Battre des ennemis avec le bouclier est assez satisfaisant, mais le combat est finalement maladroit et trop superficiel pour son propre bien. Même lorsque vous accédez à de puissants mouvements spéciaux, vous n’êtes jamais vraiment appelé à élaborer des stratégies de manière significative. Votre réserve d’énergie ne semble jamais diminuer assez rapidement pour que ce soit une véritable préoccupation, même lorsque vous obtenez les attaques les plus fortes. Cela signifie qu’à la fin du jeu, rien ne vous empêche vraiment de tout effacer sur votre chemin. Les ennemis ne sont pas particulièrement variés non plus; au moment où vous arrivez à mi-chemin du jeu, vous avez déjà combattu tout ce que le jeu vous lancera. Il y a quelques gros monstres qui sont imperméables à vos attaques légères, mais c’est aussi difficile que le jeu essaie d’obtenir. Il n’y a pas de points faibles à exploiter, pas de schémas d’attaque à mémoriser. Le système de combat n’est pas mauvais en soi, il semble juste inutile. Le potentiel offert par le bouclier magique de Galand n’est jamais pleinement réalisé.

L’aspect le plus fort du gameplay dans Effie est sa plateforme. Ce n’est pas phénoménal, mais ce n’est certainement pas mauvais. Les commandes sont suffisamment réactives et stimulantes sans être frustrantes. Effie est loin d’être un jeu difficile, mais ce n’est pas non plus une partie de gâteau. Le jeu s’appuie fortement sur des choses comme des fosses sans fond et des flaques de lave pour augmenter les enjeux des défis de plate-forme, mais la mort pardonne et les points où les sauvegardes automatiques du jeu sont relativement abondantes. Le joueur est déposé sur l’un d’eux avec rien d’autre qu’une remarque répétitive du narrateur pour les punir pour leur échec. En plus des gantelets de plate-forme et des défis de combat, Effie propose également quelques puzzles pour taquiner le cerveau du joueur. Ces puzzles sont, pour la plupart, incroyablement faciles, mais ils peuvent encore amuser pendant les quelques secondes qu’il faut au joueur pour les comprendre. Compte tenu de leur brièveté et de leur discrétion, il serait difficile de dire quoi que ce soit de mauvais à leur sujet, en particulier parce que les idées derrière certaines d’entre elles sont assez créatives. Pourtant, le jeu perdrait peu de défi s’il était retiré.

S’il y a une chose qu’Effie excelle vraiment, ce sont les environnements. Les villes que Galand doit parcourir pour paraître fantaisistes à distance, et ce n’est pas un hasard; ils sont fantaisistes. Chaque ville a pour thème un trait singulier, comme les moulins à vent, le bois d’oeuvre ou même le jus de raisin. Bien que cela puisse ressembler à la construction d’un monde paresseux, la beauté du monde d’Effie n’est pas dans la tradition globale, mais dans les détails. Les environnements de chaque ville sont magnifiquement détaillés, remplis de petites touches qui font que les villes se sentent comme des lieux réels, pas seulement des décors pour les plates-formes flottantes sur lesquelles sauter. C’est toujours un plaisir de tourner un coin ou d’ouvrir une porte et de voir quel nouveau cadre délicieux vous aurez à explorer ensuite. Cette créativité se traduit également par le gameplay; il y a beaucoup de défis uniques offerts par le cadre, comme une rivière de jus de raisin dans Vineyard City que Galand doit traverser en sautant à travers des barils. Malheureusement, la magie de la conception de niveaux d’Effie ne s’étend pas à son surmonde. Les villes sont placées dans les plaines rouges d’Oblena, un royaume aussi joli que vide. Quelques petites distractions sont éparpillées pour que le joueur puisse s’amuser s’il le souhaite, mais si l’on devait simplement sauter sur son bouclier et surfer magiquement vers la prochaine ville, il ne manquerait pas grand-chose.

En fin de compte, le sort du protagoniste d’Effie est une métaphore plutôt appropriée pour le jeu dans son ensemble. C’est un nouveau titre, sorti à l’origine pour PS4 il y a environ six mois et qui ne voit maintenant qu’une version PC. Mais sa dépendance vis-à-vis du passé le fait instantanément paraître plus vieux qu’il ne l’est. Et, comme un jeune homme soudain maudit par la vieillesse, il peut devenir raide et maladroit de temps en temps. Mais tout comme son protagoniste jovial, qui ne cesse de sourire et qui braque le pouce sur le concept de jus de raisin, Effie a du charme pendant des jours. C’est un jeu imparfait, certainement. C’est très court, battable en seulement trois à cinq heures, et il y avait peu de variété en termes de gameplay et de combat. Au final, cela ressemblait plus à une démo généreuse qu’à un jeu complet. Mais il a du cœur. Et si c’est quelque chose que vous recherchez, vous pourriez faire bien pire que de prendre Effie.

Effie est disponible sur PlayStation 4 et sortira sur Steam le 28 janvier.