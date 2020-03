Revue Pamu Slide mini, la qualité est encore une fois frappante

Confortable, compact, économique, mais avec toute la qualité qui a toujours caractérisé les produits PaMu. Ce sont les nouveaux PaMu Slide mini, plus petit et plus léger que le modèle précédent (pensez simplement que le boîtier de charge seul est encore plus petit qu’un briquet), mais à partir du même qualité audio exceptionnelle.

CONCEPTION

Disponible en différentes couleurs (noir, blanc, vert et rose), le PaMu Slide Mini sont destinés à offrir un maximum de confort en toute occasion. Que vous couriez, sautiez, grimpiez, vous entraînez ou marchez, la conception ergonomique de ces écouteurs a été conçue pour assurer le meilleur ajustement et éviter qu’ils ne tombent en quelque sorte. Le PaMu Slide Mini ils s’adaptent facilement à tout type d’oreille, grâce aux six tailles de roulements différentes (S, S +, M, M +, L, L +).

la étui de chargement il est léger et compact. Pour ses dimensions (70,2 × 33,2 × 30,5 mm) qui le rendent encore plus petit d’un briquet commun, l’étui du PaMu Slide Mini peut être transporté facilement et confortablement n’importe où, dans vos poches, votre sac à main, votre sac à dos … afin de toujours avoir l’appareil chargé et prêt à l’emploi.

MATÉRIEL ET LOGICIEL

La qualité du PaMu Slide Mini cela dépend Puce Qualcomm QCC3020, actuellement parmi les puces écouteurs stéréo sans fil les plus puissantes du marché. Grâce à cette technologie, les écouteurs en profitent meilleure qualité sonore, un connexion plus stable et un consommation d’énergie réduite. Tout cela, combiné aux pilotes dynamiques de 6 mm et à la technologie Qualcomm aptX, garantit une expérience audio structurée, unique et incroyable pour un produit aussi peu coûteux.

Grâce à la technologie Bluetooth 5.0De plus, le PaMu Slide Mini assure une connexion presque instantanée avec le smartphone. Cela viendra établi automatiquement avec le dernier appareil associé dès que vous ouvrez le boîtier pour retirer les écouteurs et les porter, puis déconnectez de manière tout aussi automatique dès que vous placez le PaMu à l’intérieur du boîtier.

La qualité audio pendant l’appel est également bonne. En fait, les écouteurs sont équipés d’un double microphone avec fonction de réduction du bruit, ce qui permet de garantir une bonne expérience audio et d’appel même dans les environnements les plus bruyants et les plus fréquentés, tels que les métros et les gares.

la PaMu Slide Mini soutenir le commande tactile, afin que vous puissiez gérer la lecture de la musique ou interagir avec l’assistant vocal en appuyant simplement sur les écouteurs. Plus précisément, en tapant sur l’écouteur gauche, il sera possible répondre à un appel téléphonique. Avec un double tap, cependant, il sera possible d’appelerassistant vocal (Amazon Alexa ou Google Assistant) et demandez, par conséquent, d’effectuer certaines actions. Il est possible, par exemple, de demander à lire les nouvelles du jour, de fournir les prévisions météorologiques, d’envoyer ou de lire un message et ainsi de suite. Alors qu’avec un long tapotement il sera possible augmenter le volume.

Cependant, en appuyant deux fois sur l’écouteur droit, il sera possible de mettre fin à un appel téléphonique ou de passer à la chanson suivante. Avec un seul robinet, cependant, m sera possiblemettre en pause ou recommencer la lecture de la musique. Enfin, avec un long tapotement, il sera possible de réduire le volume.

Dernier point mais non le moindre, le PaMu Slide Mini avoir obtenu la certification IPX6, pour lequel je suis résistant à l’eau. Cela signifie qu’ils peuvent être portés même pendant l’exercice ou lorsqu’il pleut, car ni la pluie ni la sueur ne pénètrent dans les composants les plus sensibles des écouteurs et compromettent leur utilisation.

BATTERIE

la PaMu Slide Mini ils peuvent être rechargé à l’intérieur du boîtier spécial charge. Cela peut être rechargé soit par câble (vous aurez besoin d’un connecteur de type C, déjà inclus dans le package) ou via sans fil, par conséquent, le reposer sur un appareil qui prend en charge cette technologie (un smartphone ou une base de charge sans fil spéciale).

Les temps de recharge sont vraiment incroyables. Cela ne prend que cinq minutes pour obtenir une heure d’utilisation. Plus généralement, un une seule charge offre dix heures de lecture – même si, avec un peu de soin, il est possible de les utiliser encore un peu plus longtemps – tandis que le boîtier de charge parvient à garantir deux recharges complètes, amenant l’autonomie du PaMu Slide Mini à trente heures de lecture de musique.

L’étui de chargement comprend également quatre LED d’état à l’arrière, qui indiquent le niveau de la batterie. De cette façon, nous pouvons facilement comprendre quand le moment est venu de le recharger.

CONCLUSIONS

Bref, si vous ne comprenez pas, le PaMu Slide Mini nous les aimions beaucoup et nous les considérons comme produit auquel il est difficile de résister par rapport au rapport qualité-prix. Cela n’exclut cependant pas la présence de certains bébés contreTout d’abord, les matériaux de construction de l’étui de charge ne sont pas les meilleurs, et ils ne laissent pas entre vos mains cette sensation de produit premium. Deuxièmement, nous avons remarqué que le couplage des écouteurs cela ne se produit que si nous prenons d’abord le capuchon gauche du boîtier. Enfin, à certaines occasions, la qualité des appels audio n’a pas été vraiment au top, et nos interlocuteurs nous ont dit de nous sentir à distance.

Point fort du PaMu Slide Mini (en plus, bien sûr, tout ce dont nous vous avons déjà parlé)? Certainement le prix. Ceux-ci, en fait, peuvent être achetés au prix (réduit) de 69 euros sur eBay.

PaMu Slide Mini

12:00

pro

Qualité audio exceptionnelle

Confortable, léger et facilement transportable

Longue autonomie

contre

Matériaux de construction de logements médiocres

Jumelage uniquement avec l’écouteur gauche

La qualité audio en cours d’appel n’est parfois pas optimale