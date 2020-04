RHOA: Pourquoi Todd dissipe-t-il Kandi Burruss et sa maman?

Pourquoi Todd dissiste-t-il Kandi Burruss et sa maman Real Housewives of Atlanta? Kandi s’est assurée de se défendre. Elle n’allait pas laisser son mari s’en tirer avec un manque de respect envers sa famille.

Les fans ont fait partie du style de vie des femmes des riches et célèbres au cours des 12 dernières saisons depuis la création de l’émission en 2008. Les pêches d’Atlanta étaient le troisième opus et le premier casting entièrement afro-américain. Les femmes de Géorgie ont traversé le gant au cours des deux dernières saisons, principalement en raison de leur mauvais comportement, car elles ont dû faire face à plusieurs divorces lors de leurs combats. La saison a été contrôlée par la querelle entre Kenya Moore et NeNe Leakes. Cependant, la saison s’est terminée avec la célébration d’une nouvelle vie pour Burruss.

EN RELATION: RHOBH: Kyle Richards s’en va sur Twitter après que Dorit ait claqué sa ligne de mode

Dans la finale de la saison de ce soir, les fans ont regardé Burruss et Tucker se battre à nouveau contre Mama Joyce et ses manières peu fiables. Dans une anecdote maladroite à propos d’une boîte à lunch, elle n’a jamais eu quand elle était en première année et l’idée de confiance. Sa fille a compris qu’elle faisait référence à son mari et comment elle devrait placer tout son argent dans une fiducie qu’il ne pourrait pas toucher. Les fans croyaient que Tucker et Mama Joyce étaient sur la bonne voie et avaient forgé une relation plus étroite, mais il a fini par la snober au restaurant familial, ce qui a provoqué des tensions entre le couple marié. Les fans ne savaient pas pourquoi Tucker, qui apparaît souvent comme têtu, ne pouvait pas simplement dire bonjour à sa belle-mère. La colère a suivi le duo jusqu’à leur baby shower où Burruss a fait savoir à son mari qu’il avait tort car elle avait besoin que sa mère soit là et la soutienne.

Les fans se souviendront que le mari de Burruss, Todd Tucker et sa mère, Joyce, ont eu un début difficile lorsque les deux ont commencé à sortir ensemble. Mama Joyce a apporté des ragots et du thé à la table concernant Tucker ayant peut-être trompé le chanteur lorsque les deux étaient fiancés. Le couple a en quelque sorte réussi à surmonter leurs épreuves et leurs tribulations et s’est, pour la plupart, marié avec bonheur.

Heureusement, vers la fin, Tucker s’est levé sur scène et s’est excusé auprès de sa femme pour ses méfaits. L’offre de branche d’olivier a fait savoir aux fans que le couple est toujours un front uni alors qu’ils se préparent à accueillir leur nouveau-né dans leur famille. Les fans attendent avec impatience les retrouvailles qui seront diffusées virtuellement.

Suivant: RHONY: Pourquoi Sonja Morgan est contrariée d’être considérée comme une femme trophée