RHOC: La juge Tamra admet qu’elle a été licenciée

Suite à son annonce de son départ de le Véritables femmes au foyer du comté d’Orange, Tamra Judge a admis dans un Instagram Live qu’elle n’avait pas choisi de quitter la série. Elle a été licenciée.

En janvier, la femme au foyer OG Orange County Vicki Gunvalson a révélé qu’elle ne reviendrait pas au populaire spectacle Bravo pour la saison à venir, ce qui a été un peu un choc pour les fans. Le lendemain, Judge a annoncé qu’elle quitterait également la série après plus d’une décennie. Beaucoup ont émis l’hypothèse que le couple avait peut-être été abandonné en raison de l’âge et des producteurs souhaitant faire venir des femmes au foyer plus jeunes, ou que le juge et Vicki avaient choisi de partir parce qu’ils n’étaient pas intéressés à être rétrogradés de “femme au foyer principale” à “invitée” ou “ami” dans l’émission. Alors que Vicki a déclaré qu’elle avait choisi de quitter la série, Tamra a depuis confirmé qu’elle avait été licenciée.

Plus: Teresa Giudice réagit à Joe Giudice faisant la fête avec des femmes en bikini

Après que la nouvelle a annoncé que Judge quitterait la série, la femme de 52 ans s’est connectée avec l’animateur de Watch What Happens Live et le producteur de Bravo Andy Cohen dans un Instagram Live (via Us Weekly), où le couple a parlé de son départ. Alors que les femmes au foyer insistent souvent sur le choix de quitter la franchise, le juge a admis à Cohen “Je ne suis pas bon marché Andy, et c’est pourquoi j’ai été viré!” Cela impliquait que Bravo n’était peut-être pas disposé à lui donner le salaire qu’elle voulait. Le juge a poursuivi en disant: “Je ne vais pas entrer dans les détails, mais je traverse des moments difficiles en ce moment et il valait mieux que je m’éloigne pour pouvoir y faire face par moi-même.” La mère et la grand-mère ont dit à Andy qu’elle avait eu du mal avec les nouvelles, disant que c’était “un peu comme une mort” depuis qu’elle était dans l’émission depuis si longtemps, affirmant qu’elle était maintenant comme le “beau-fils roux” de la famille. À l’époque, la femme au foyer a admis qu’elle avait “pleuré pendant trois jours” et qu’elle n’avait pas “dormi ou mangé” mais a dit qu’elle irait “bien”.

Après l’annonce de son départ, Judge a abandonné Cohen et ses co-stars de Real Housewives sur les réseaux sociaux, ce qu’Andy a évoqué lors de l’interview improvisée. La juge a dit qu’après avoir découvert les nouvelles, elle voulait que ce soit “hors de vue, hors de l’esprit”, c’est pourquoi elle les a toutes refusées. “Je ne voulais pas lire à ce sujet, je ne voulais pas le voir. Je ne voulais pas être plus blessée que je ne l’étais déjà”, a-t-elle dit à Andy, mais elle l’a maintenant “acceptée” et l’a depuis Cohen a de nouveau suivi sur les réseaux sociaux, lui disant qu’elle avait raté de voir des photos de son fils de 1 an, Ben. La juge a également mentionné qu’elle avait reçu de nombreux appels d’autres femmes au foyer, affirmant: “Tous les autres OG tremblent dans leurs bottes en pensant qu’ils seront licenciés aussi!” Elle a spécifiquement mentionné que la star de Real Housewives of New York, Ramona Singer, l’avait déjà appelée deux fois pour en parler.

Avec le juge et Vicki Gunvalson annonçant leur départ de la Véritables femmes au foyer du comté d’Orange, les fans sont impatients de voir si l’une des autres femmes au foyer actuelles décidera de partir et qui remplacera les membres de longue date. Judge aurait eu la possibilité de revenir à la saison 15 pour trois épisodes pour conclure son scénario. Elle a refusé, donc les fans devront dire au revoir à la ménagère de longue date hors écran. Le juge sera certainement un rôle difficile à remplacer dans la série, et j’espère que Bravo annoncera bientôt qui ils amèneront dans la saison à venir.

Suivant: Meghan King Edmonds accuse une femme amoureuse avec laquelle elle a fait un trio

Source: Us Weekly

Le maître Roshi Retcon de Dragon Ball Super est un gros problème