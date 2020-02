RIAA: Les revenus de la musique en streaming continuent de croître, les téléchargements numériques atteignent leur plus bas niveau depuis 2006

La Recording Industry Association of America est sortie avec son étude annuelle complète portant sur les revenus de l’industrie de la musique en 2019. Selon les données, les revenus de la musique en streaming continuent de croître, augmentant de 25% en 2019. Les revenus de la musique enregistrée ont atteint un total de 11,1 milliards de dollars. en 2019.

La RIAA indique que les services de musique en streaming payants, tels qu’Apple Music et Spotify, ont représenté 6,8 milliards de dollars de revenus en 2019, soit une augmentation de 25% d’une année sur l’autre. Tel que rapporté par Variety, cela signifie que les services de streaming payants représentent désormais «61% de tout l’argent provenant de la musique enregistrée aux États-Unis» Si vous combinez cela avec des services de streaming pris en charge par la publicité, cela représente 79% des revenus.

Parallèlement, le nombre total d’abonnements payants a augmenté de 29% en 2019, passant de 46,9 millions à 60,4 millions. Les ventes physiques ont continué de baisser en 2019 et ne représentent désormais que 10% du marché. Cela dit, les ventes de vinyles ont continué de freiner cette tendance, augmentant pour la 14e année consécutive et atteignant plus de 500 millions de dollars de revenus.

Mais l’une des statistiques les plus intéressantes reste la chute des téléchargements numériques. Autrement dit, les achats de musique à partir de plates-formes telles que iTunes.

Depuis l’introduction des services de musique en streaming, les revenus de téléchargement ont chuté rapidement. En 2019, les téléchargements ne représentaient que 8% des revenus de l’industrie musicale – ce qui est encore moins que les médias physiques. La RIAA souligne que c’est la «première année depuis 2006 que l’argent provenant des téléchargements payants s’est élevé à moins d’un milliard de dollars».

Dans un article de blog, le président-directeur général de la RIAA, Mitch Glazier, a déclaré que bien que la croissance du streaming soit importante, il y avait encore place à l’amélioration:

Le rapport d’aujourd’hui reflète la perspective d’un avenir dans lequel les créateurs auront une voie à suivre. Mais cela révèle aussi jusqu’où nous devons aller plus loin pour assurer une communauté musicale saine dans laquelle toute la musique est valorisée et les créateurs bien rémunérés. Nous n’avons toujours pas réalisé la pleine valeur de la musique sur tous les services numériques.

