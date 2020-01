Rick et Morty: Pourquoi la maman de Beth n’est-elle jamais vue? | .

Voici pourquoi la mère de Beth, Mme Sanchez, n’est jamais vue sur Rick et Morty. Adult Swim a produit de nombreux succès cultes, de Aqua Teen Hunger Force au court-métrage Too Many Cooks bien-aimé, mais Rick And Morty est sans aucun doute devenu l’un de leurs plus grands succès. L’émission suit les aventures du scientifique nihiliste Rick Sanchez et de son petit-fils Morty, mais les parents Jerry et Beth et la petite-fille Summer sont également très présents.

Rick And Morty est un mélange de comédie, de science-fiction, d’horreur et de drame familial, et est devenu aimé des fans depuis le début de la saison 1 en 2013. Un épisode typique regorge de gags et de dialogues citables, et la série a engendré d’innombrables mèmes les années. L’émission créée par Dan Harmon / Justin Roiland est également connue pour faire de longues pauses entre les saisons, avec seulement la première moitié de la saison 4 – composée de cinq épisodes – arrivant fin 2019. La seconde moitié arrivera quelque part en 2020.

Connexes: Rick et Morty Theory: Evil Morty est la Morty originale de Rick

La dynamique familiale est une grande partie de Rick And Morty, en particulier la relation souvent tendue entre Jerry et Beth. Ce sont tous les deux des personnages complexes avec leur juste part de problèmes émotionnels et ils se sont même séparés pendant la majorité de la saison 3 avant de se retrouver. Alors que Rick et Morty se sont concentrés sur la relation complexe entre Beth et son père, qui a disparu de sa vie pendant 20 ans et qu’elle espère désespérément garder, on sait très peu de choses sur sa mère, Mme Sanchez.

On sait que Rick a quitté Mme Sanchez quand Beth était jeune, ce dont Beth se blâme encore. On ne sait même pas si Mme Sanchez est vivante ou morte, bien que son absence totale suggère ce dernier. Les vues sombres de Rick sur l’amour suggèrent que le mariage n’était probablement pas heureux, et les créateurs de Rick et Morty ont suggéré qu’elle n’était qu’une femme normale; ils ont également comparé le mariage à celui entre Beth et Jerry.

L’épisode d’ouverture de la saison 3 de Rick et Morty présentait une histoire d’origine supposée pour Rick, où il était marié à “Diane Sanchez”. Ce flashback voit Rick et Diane dans une relation saine et amoureuse, mais elle est plus tard tuée dans une explosion par une future version de Rick. Cette scène se révèle bientôt être un faux conçu pour tromper l’agent de la Fédération Galatic Cornvelious Daniel, et la vraie Mme Sanchez ne ressemblait en rien à Diane. Il est possible que Rick ait basé l’apparence de Diane sur sa femme, mais même cela est discutable.

Rick et Morty pourrait plonger dans cette section inexplorée de l’histoire de la famille Sanchez à l’avenir, mais compte tenu du manque apparent d’intérêt pour le personnage des propres créateurs de la série, Mme Sanchez restera probablement une énigme.

Suivant: Rick et Morty Saison 3 Episode 9: Beth s’est-elle clonée?