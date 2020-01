Rick et Morty: un guide des personnages de Keith David

Il était quelque peu inévitable que Keith David finisse par exprimer un personnage sur Rick et Morty, voici donc un guide pour ses apparitions. Dan Harmon s’est fait un nom avec la communauté de sitcom culte, mais sans doute sa création la plus célèbre est Rick And Morty de Adult Swim. Cette série d’aventures galactiques suit le scientifique Rick Sanchez qui force son petit-fils doux Morty dans ses différentes quêtes.

Rick And Morty parvient à mélanger des concepts de science-fiction sympas et d’innombrables références de films – y compris tout, de The Purge à The Lawnmower Man – avec des personnages étonnamment profonds. Rick peut être un imbécile sympathique, mais la série a montré à plus d’une occasion qu’être un génie ne vous rend pas heureux. L’émission est également devenue célèbre pour le temps qu’il faut pour que les nouvelles saisons arrivent, avec la première moitié de la saison 4 de Rick And Morty arrivant fin 2019; le second semestre arrivera courant 2020.

Rick And Morty a présenté des vedettes invitées notables depuis ses débuts, notamment Key & Peele, Susan Sarandon, Sam Neill, Werner Herzog et Christina Hendricks. Bien que Keith David ne soit pas un A-lister, il est un acteur prolifique dans le cinéma, la télévision et les jeux vidéo. Il a plus de 300 crédits à son actif, dont certains des plus célèbres sont The Thing, Platoon, They Live et TV show Greenleaf. David est également connu pour sa voix grave, qui a fait de lui un acteur de voix recherché, avec sans doute son rôle d’animation le plus populaire étant Spawn de HBO. Voici un guide de ses personnages de Rick et Morty.

Girafe inversée

Reverse Giraffe apparaît dans l’épisode de la saison 2 de Rick And Morty “Total Rickall”, et est l’un des nombreux parasites extraterrestres infestant la maison Smith pendant son verrouillage. Ces créatures projettent de faux souvenirs dans la famille, et au milieu d’une dispute entre Rick et les autres faux personnages, il se présente pour calmer la situation. Il prétend être allé à l’université avec Hamurai et a sauvé la vie de Ghost In A Jar au Vietnam.

La girafe inversée parvient à convaincre le reste de la famille que Rick lui-même pourrait être faux, même si Rick prend sa revanche en faisant exploser le parasite dans la finale.

Le président

Keith David exprime également le président anonyme sur Rick And Morty, en commençant par “Get Schwifty” et en revenant pour la finale de la saison 3 “The Rickchurian Mortydate”. Ce président est fortement inspiré par les regards de Barack Obama et, lors de sa première apparition, accepte de les aider à écrire une chanson qui plaira aux Cromulons menaçant de détruire la planète, en les associant à Ice-T. Malgré leur croyance, le président est également montré mesquin et vain et le prend mal quand il entend Rick et Morty être ennuyé par ses demandes constantes d’aide.

Dans “The Rickchurian Mortydate”, cela conduit à un conflit, le président prétendant d’abord que le pays n’en a pas besoin avant la fin de l’épisode avec le duo se battant partout dans la Maison Blanche. Rick et Morty La finale de la saison 3 se termine avec Rick décidant d’être avec sa famille est plus important qu’un choc des egos, bien qu’il règle les choses avec le président avant la fin de l’épisode.

