Ride Report lève 10 millions de dollars pour aider les villes à gérer les données des scooters et vélos partagés – .

L’équipe Ride Report. (Photo du rapport de conduite)

Ride Report a annoncé un investissement de 10 millions de dollars pour stimuler la croissance de sa plate-forme de données qui aide les gouvernements des villes à gérer les flottes de mobilité partagée.

La start-up de Portland, en Oregon, dessert 60 villes et supervise près de 100 000 véhicules uniques déployés dans les rues et les trottoirs du monde entier. La société fournit également des données à 19 opérateurs tels que Bird et Lime.

Le nombre de trajets partagés de vélo, de vélo électrique et de scooter électrique aux États-Unis a plus que doublé d’une année à l’autre en 2018 pour atteindre 84 millions, selon la National Association of City Transportation Officials.

«Cette prolifération de nouvelles options de micromobilité a permis une plus grande prise de conscience d’une nouvelle mobilité au-delà de nos modes de marche et de vélo familiers», a écrit Ride Report dans un article de blog. “Mais aussi excitant que soit ce moment, c’est aussi effrayant. Pour les villes, cela signifie créer et ajuster en toute confiance des politiques dans une nouvelle industrie, et éduquer les utilisateurs et les opérateurs sur l’application et la conformité. Pour les opérateurs, cela signifie équilibrer les besoins de la ville et la rentabilité. »

Unusual Ventures a mené la série A, qui fait suite à une ronde d’investissement de 3,4 $ annoncée l’an dernier.

Ride Report a commencé à l’origine sous le nom de Knock Software, qui fabriquait un petit appareil qui comptait la circulation à vélo. Le PDG et cofondateur de Ride Report, William Henderson, est un ancien ingénieur de Square et Apple.

D’autres startups similaires incluent Passport; Populus; et Remix.