Rien à écrire à la maison

Le genre cyberpunk est très présent dans l’œil culturel en ce moment, du moins dans l’industrie du jeu vidéo. Le prochain Cyberpunk 2077 de CD Projekt Red reste l’un des jeux vidéo les plus attendus de l’année, malgré les retards de sortie. Pour passer le temps, RuneHeads a développé une expérience cyberpunk différente sous la forme de Conglomérat 451, un donjon-crawler roguelike qui illustre la nature sinistre et déshumanisante du progrès technologique privatisé mais qui ne parvient pas à utiliser ce progrès technologique pour faire un jeu mémorable.

Le Conglomérat 451 met le joueur aux commandes d’une agence de défense paramilitaire qui produit des escadrons de “clones de bataille”, des simulacres humains consommables qui s’aventurent dans la ville criminelle de Conglomérat pour faire tomber les sociétés qui l’ont repris. Le mode histoire du jeu se déroule sur 75 semaines, avec une semaine dédiée à chaque mission pour laquelle vous envoyez une équipe. La ville de conglomérat est divisée en cinq zones distinctes, chacune avec son propre style esthétique unique. Chaque mission vous enverra à l’un d’eux avec un objectif spécifique à réaliser, comme trouver un MacGuffin important ou tuer un certain ennemi. Une mission réussie affaiblira l’une des quatre sociétés que vous visez pendant votre partie. Ces sociétés sont générées de manière procédurale et très courtes sur les traits distinctifs. Une barre latérale sur l’écran de préparation de la mission vous informe quand ils ont été fondés, quel est le nom de leur patron et quel est leur crime préféré (présenté en un mot, comme “armes” ou “esclave”) mais cette information a peu ou pas d’impact sur gameplay, et puisque les noms des sociétés sont également générés de manière procédurale, vous les identifierez généralement uniquement en fonction de leurs logos.

Vous pouvez créer une liste importante de clones, quatorze au début du jeu, et en choisir trois pour participer à une mission donnée. Vous concevez des clones dans votre propre centre de clonage interne, en choisissant dans une liste de “milieux” (classes) et en les équipant de quatre capacités parmi une liste de sept environ. Chaque arrière-plan a des spécialités qui vont de claires et faciles à construire à des niches et très particulières. Le garde du corps est un arrière-plan simple, un char à courte portée spécialisé dans la protection de ses alliés. Le Juicer est un peu plus compliqué; ce contexte tourne autour de la consommation de drogues et de leur utilisation pour augmenter ses capacités. Ses spécialités et ses tactiques peuvent différer selon les médicaments dont vous disposez pour lui. Chaque arrière-plan a un sexe et une apparence définis; chaque clone d’un arrière-plan donné sera identique à tous les autres. Le seul niveau de personnalisation que vous avez en dehors de la conception de leur kit est de les nommer et de leur attribuer une couleur d’accent qui encadre leur icône dans votre HUD.

Le gameplay de base rappelle les robots de donjon à la troisième personne comme Legend of Grimrock. Votre escouade se déplace comme une seule unité, en utilisant WASD pour se déplacer et Q et E pour changer la direction dans laquelle ils se trouvent. Le combat est une affaire au tour par tour; chaque unité se voit attribuer une place à l’initiative, et à son tour vous sélectionnez une compétence et cliquez sur la cible visée. Les attaques peuvent être dirigées à des endroits spécifiques du corps de la cible, et vous avez une chance d’infliger certains affaiblissements selon l’endroit où vous tirez. Chaque unité, alliée ou ennemie, a une barre de santé et une barre de bouclier. Le bouclier absorbe les dégâts jusqu’à ce qu’il soit parti, moment auquel l’unité commencera à infliger directement des dégâts à sa santé. Sur le plan conceptuel, cela est loin d’être une idée unique, mais en exécution, cela rend le combat quelque peu ennuyeux. Dès que le bouclier ennemi a disparu, il descend en un ou deux coups. Les boucliers de vos unités, quant à eux, sont presque imperméables et peuvent être reconstitués pendant ou hors combat en dépensant une partie de la batterie de l’unité. Tant que vous vous souvenez de garder vos boucliers chargés, la plupart des combats vous offriront peu ou pas de défi. Cela signifie également que les capacités de guérison sont presque inutiles, sauf si les choses deviennent très désastreuses, et utiliser l’un de vos trois précieux emplacements pour un clone de guérison juste pour se préparer au pire des cas n’est pas une bonne idée lorsque ledit guérisseur sera en grande partie sans but pour la plupart sinon la totalité du donjon.

La sélection d’une bonne équipe est primordiale pour le succès, car certaines équipes de clones peuvent vous paralyser complètement. Cela étant dit, il n’y a pas de raison d’expérimenter; une fois que vous avez trouvé une équipe qui fonctionne, il n’y a guère d’incitation à faire bouger les choses. Les unités auront rarement des afflictions qui les obligent à s’absenter des aventures pour récupérer. La forme la plus courante de ces affections est le traumatisme physique, qui nécessitera l’envoi d’un clone au centre de santé. Mais les traumatismes physiques ne sont infligés que lorsque l’indicateur de douleur du clone (qui se remplit lorsqu’ils subissent des dégâts) devient suffisamment élevé et, plus important encore, lorsqu’ils endommagent leur barre de santé. Cela signifie que même avec un indicateur de douleur dangereusement élevé, un clone sera probablement parfaitement adapté à l’aventure autant de fois que nécessaire. La consommation excessive de drogues est une autre source possible d’affliction, car elle peut entraîner des troubles mentaux qui peuvent infliger des affaiblissements au combat. Mais à cause de cela, il n’y a pas beaucoup de motivation pour consommer des drogues, sauf si vous avez un Juicer; si votre équipe est solide, le combat est assez facile sans eux.

En plus de récupérer et de créer des soldats, le Conglomérat 451 offre une multitude d’options pour passer votre temps en dehors des missions. Votre centre de recherche dispose de cinq voies d’étude sur lesquelles se concentrer, chacune avec son propre arbre d’avantages qui peut encore augmenter et affiner vos options. Dans les quartiers, vous pouvez promouvoir des unités, améliorer leur équipement et même leur donner des implants cybernétiques pour leur conférer une puissance supplémentaire au combat. Vous avez également les archives, où vous pouvez essayer de décoder les morceaux de savoir que vous trouvez sur le terrain et en apprendre davantage sur le monde dystopique dans lequel vous vivez. Vous pouvez également trouver des puces informatiques spéciales sur le terrain qui peuvent être insérées dans des armes, des équipements et des membres cybernétiques et offrent d’autres avantages; la quantité de choses que vous pouvez faire entre les missions est tout simplement stupéfiante, et ce n’est pas toujours une bonne chose.

Le jeu a trois formes de monnaie; les crédits de science-fiction en attente, Tech, et une substance illégale à base d’ADN appelée “Lifeine”. Les crédits sont faciles à trouver, mais la technologie et Lifeine sont des produits beaucoup plus rares. Lifeine est principalement utilisée pour acheter des marchandises illégales à des personnages louches que vous rencontrez dans la rue, mais Tech est utilisé pour pratiquement tout, et s’épuise toujours plus rapidement que vous n’en avez besoin. Compte tenu de la richesse des options et de la pénurie de technologies à consacrer à la poursuite de ces options, le joueur sera généralement submergé entre les missions pour tenter de déterminer la meilleure ligne de conduite. La progression dans les différentes options de mise à niveau semble trop lente, car vos poches s’épuisent trop vite.

Si le jeu excelle dans tout, ce sont les environnements. Chacune des six zones du conglomérat semble distincte, unique et intéressante. Les explorer n’est pas toujours une explosion, car le combat est répétitif et facile et, contrairement à Legend of Grimrock, il n’y a pas vraiment de trésors secrets ou d’énigmes pour attirer l’attention. Mais ils ont fière allure, et les informations de fond qui vous sont présentées sont assez intéressantes. Conglomerate 451 est tout simplement un jeu cyberpunk, et les environnements le montrent au mieux.

En fin de compte, Conglomerate 451 est un jeu difficile à recommander. Ce n’est pas un mauvais match, c’est juste trop moyen pour son propre bien. Presque tout ce que fait le jeu est mieux fait par quelqu’un d’autre. Si vous voulez un robot de donjon à la première personne, il y a Legend of Grimrock. Si vous voulez un RPG avec une grande liste de personnages et permadeath, vous feriez mieux avec Darkest Dungeon ou quelque chose de similaire. Même les systèmes de progression hors combat sont mieux gérés dans des jeux comme X-COM. Le conglomérat 451 joue dans un espace bondé, et comme les drones d’entreprise dans sa propre dystopie cyberpunk, il ne peut tout simplement pas établir sa propre identité.

Conglomérat 451 est maintenant disponible sur PC. Un code de téléchargement numérique a été fourni à . à des fins d’examen.

Notre évaluation:

2,5 sur 5 (Assez bien)

