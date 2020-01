Rift émerge entre les régulateurs et les entreprises sur l’interdiction de reconnaissance faciale proposée par Portland – .

Portland, Oregon. (Photo BigStock)

Portland semble toujours en voie d’imposer une double interdiction interdisant l’utilisation de la reconnaissance faciale par les agences gouvernementales et les entités privées telles que les détaillants et d’autres entreprises. Mais une séance de la mairie aujourd’hui a éclairé ce qui pourrait devenir un point de discorde plus prononcé: certaines entreprises et entreprises technologiques locales pourraient s’opposer à une interdiction d’utilisation privée.

“Lorsque vous utilisez la technologie de reconnaissance faciale pour la sécurité et la sûreté du public, de nombreuses entreprises croient [private-use] l’interdiction est quelque chose qu’ils ne soutiendront pas », a déclaré Skip Newberry, président et chef de la direction de la Technology Association of Oregon.

Le maire de Portland, Ted Wheeler. (Photo de la ville de Portland)

Newberry a parlé lors de la session de l’hôtel de ville avec des commissaires de la ville, des groupes de défense des droits civiques et d’équité, des forces de l’ordre locales et la Portland Business Association. Leurs témoignages éclaireront une future proposition de réglementation de l’utilisation de la reconnaissance faciale privée. Le conseil municipal devrait voter en avril sur la prochaine interdiction d’utilisation privée, ainsi que sur les règlements rédigés l’année dernière qui empêcheraient l’utilisation par le gouvernement et l’acquisition de technologies de reconnaissance faciale.

Les entreprises locales telles que les centres commerciaux souhaitent utiliser des technologies émergentes dans leurs magasins, ainsi que des systèmes de sécurité sophistiqués, a déclaré John Isaacs, vice-président des affaires gouvernementales à Portland Business Association. Il existe des systèmes de reconnaissance faciale qui reconnaissent les clients fidèles lorsqu’ils entrent dans un magasin, par exemple. L’interdiction des outils de reconnaissance faciale pourrait empêcher ce type d’utilisation, a-t-il suggéré.

Isaacs craignait qu’une interdiction stricte de la reconnaissance faciale puisse envoyer un signal aux entreprises que Portland n’est pas hospitalier pour l’industrie technologique.

Mais le maire de Portland et commissaire du conseil, Ted Wheeler, a noté que la ville «n’était pas anti-technologie en soulevant ces questions».

Les entreprises utilisent déjà la reconnaissance faciale pour empêcher certains clients d’entrer dans les magasins. La chaîne de magasins de proximité Jacksons Food Stores a récemment étendu son utilisation de la technologie controversée de la ville à trois magasins.

L’interdiction fait partie des efforts plus larges du gouvernement de la ville de Portland pour élaborer une politique pour les technologies émergentes et l’utilisation des données qui pourraient avoir des effets négatifs sur les groupes marginalisés.

Les défenseurs des libertés civiles et de l’équité participant à la discussion, y compris l’ACLU de l’Oregon et la Ligue urbaine, ont soutenu une interdiction. Ils ont sonné l’alarme, citant des études montrant comment la reconnaissance faciale peut faciliter les inégalités et les préjugés raciaux contre les femmes et les personnes de couleur par une identification incorrecte.

“Les avancées technologiques ont tendance à augmenter les disparités entre les nantis et les démunis”, a déclaré Alan Hipólito, directeur des projets spéciaux pour Verde, un groupe d’entreprises environnementales et sociales de Portland. Il a adressé une pétition aux législateurs de Portland: “Ne vous laissez pas tomber sous le charme de mots comme progrès et innovation”, a-t-il déclaré. “Remettez en question sceptiquement ces affirmations d’innovation en demandant:” L’innovation pour qui? “”

Le maire Wheeler a répondu à Hipolito, suggérant que des groupes tels que Verde et d’autres axés sur l’équité pour les communautés marginalisées pourraient s’engager avec les groupes de l’industrie technologique de Portland dans l’espoir de trouver un terrain d’entente.

“Je pense qu’il y a une opportunité de construire un pont ici”, a-t-il déclaré.

Les responsables de Portland veulent interdire l’utilisation privée de la technologie de reconnaissance faciale, citant des «problèmes de précision»

Les Portlandiens ne sont pas exactement connus pour leur communication directe, mais les commentaires du maire ont déclenché des réponses franches des commissaires Jo Ann Hardesty et Chloe Eudaly.

“Il y a une opportunité de poursuivre cela après l’interdiction”, a déclaré Hardesty, appelant une interdiction “une grande opportunité” pour la ville “d’être un rassembleur” et de travailler au développement de technologies qui sont racialement équitables. Mais, a-t-elle souligné, «je pense que nous devons d’abord interdire.»

Eudaly est du même avis, affirmant que les entreprises de reconnaissance faciale «agissent avec un abandon téméraire et savent absolument qu’elles n’ont pas à cœur le meilleur intérêt de nos résidents».

“Je suis d’accord avec le commissaire Hardesty que nous devons faire l’interdiction et ils peuvent venir discuter avec la communauté et essayer de nous vendre sur le bien-fondé de leur produit”, a-t-elle ajouté.

Le maire a souligné: «Nous abordons cette question avec un sentiment d’urgence.» Il a déclaré que Portland prend des mesures proactives pour protéger les citoyens marginalisés contre les dommages potentiels, maintenant en partie en réaction aux entreprises de «grandes technologies» qui ont «rasé les communautés locales dans le absence de normes fédérales.

Améliorer la sécurité publique – nous ne sommes pas vraiment totalement convaincus que cela se produit.

L’objectif est que la ville utilise les technologies “avec les communautés de première ligne considérées en premier dans le cadre de la conversation”, a-t-il déclaré.

La commissaire Amanda Fritz a réitéré son soutien à une interdiction. «J’étais prête à soutenir une interdiction il y a environ six mois, au moins jusqu’à ce que nous trouvions comment améliorer la technologie», a-t-elle déclaré.

Les discussions sur l’interdiction de la reconnaissance faciale à Portland ont été influencées par l’interdiction révolutionnaire de San Francisco en mai sur l’utilisation de la technologie par le gouvernement de la ville et la police. Des interdictions similaires ont ensuite été promulguées à Oakland et dans des endroits tels que Somerville, Mass.

De nombreuses préoccupations liées à l’utilisation par le gouvernement de la reconnaissance faciale sont liées aux abus potentiels par les forces de l’ordre, certaines inquiétudes pouvant conduire à un état de surveillance. Le chef adjoint du bureau de police de Portland, Ryan Lee, a déclaré aux participants à la session que le bureau n’utilisait pas la reconnaissance faciale, n’avait pas cherché à l’utiliser et ne cherchait pas à l’utiliser maintenant. Il a dit que si le bureau voulait utiliser la technologie, il créerait un organisme de surveillance et demanderait l’avis du public.

“PPB n’utiliserait pas de surveillance en direct ou … ce qui a été appelé surveillance de surveillance”, a-t-il déclaré.

Un article d’opinion publié dans The Oregonian plus tôt ce mois-ci par la Information Technology and Innovation Foundation a plaidé contre une interdiction.

“L’interdiction éventuelle de Portland empêcherait les forces de l’ordre d’utiliser la technologie de reconnaissance faciale pour retrouver des personnes disparues, attraper des voleurs d’identité, améliorer la sécurité dans les lieux surpeuplés et identifier les victimes, les témoins et les auteurs de délits”, écrit le groupe.

Le groupe de réflexion de Washington, D.C., a des membres du conseil d’administration qui sont des lobbyistes pour des entreprises comme Amazon et Microsoft, qui fabriquent toutes deux des logiciels de reconnaissance faciale.

Lors d’une interview avec . la semaine dernière, le coordinateur des données ouvertes Smart City PDX de Portland, Hector Dominguez, a mis en doute l’affirmation de l’article selon laquelle la reconnaissance faciale améliore les mesures de sécurité. “Améliorer la sécurité publique – nous ne sommes pas vraiment totalement convaincus que cela se produit”, a-t-il déclaré.

Malgré les désaccords entre certains membres de l’industrie technologique de Portland et les commissaires de la ville, Hardesty a laissé entendre qu’il y avait de la place pour travailler ensemble. Si les entreprises technologiques et les entreprises locales veulent pouvoir utiliser la technologie de reconnaissance faciale, elle a déclaré qu’elles devaient travailler avec le gouvernement de la ville et les communautés pour créer une technologie qui reflète réellement les habitants de Portland plutôt que de discriminer certains d’entre eux.

“Nous sommes là pour vous aider”, a-t-elle dit, “mais c’est votre industrie; vous devez le diriger. “

Une interdiction de l’utilisation privée de la technologie de reconnaissance faciale aurait un impact sur des entreprises comme Amazon et Microsoft. Les deux sociétés vendent des produits connexes, tels que le logiciel Rekognition d’Amazon utilisé par les organismes d’application de la loi. Ils ont plaidé pour la réglementation de la technologie de reconnaissance faciale aux niveaux fédéral et local.