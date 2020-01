Ring a licencié plusieurs employés au cours des quatre dernières années pour avoir accédé aux vidéos des clients

Selon un rapport de la carte mère de Vice, Ring a licencié une poignée de ses employés au cours des quatre dernières années pour avoir “incorrectement” accédé aux vidéos enregistrées par les clients. Cette nouvelle fait suite à une série de critiques négatives pour la société appartenant à Amazon, y compris une série de hacks, la révélation que certaines données de localisation et vidéo étaient partagées publiquement via l’application Ring’s Neighbors, et des accusations (justifiées) selon lesquelles Ring manquait de “sécurité de base”. fonctionnalités “pour protéger la confidentialité et les données des clients.

La nouvelle vient de la courtoisie d’une lettre que Ring a envoyée aux sénateurs américains, dont une copie a été obtenue par la carte mère, probablement envoyée en réponse à leur enquête à la fin de l’année dernière après le début du kerfuffle de la société en cours. Un extrait de la lettre assemblée à partir de la couverture de la carte mère est juste ci-dessous:

“Nous sommes au courant des incidents décrits ci-dessous où des employés ont enfreint nos politiques. Au cours des quatre dernières années, Ring a reçu quatre plaintes ou demandes de renseignements concernant l’accès d’un membre de l’équipe aux données vidéo de Ring … Dans chaque cas, une fois que Ring a été informé de la conduite présumée, Ring a rapidement enquêté sur l’incident et, après avoir déterminé que l’intéressé avait enfreint la politique de l’entreprise, l’a licencié. “

Au-delà du simple licenciement de ceux qui ont abusé de leur position pour accéder aux vidéos des clients, Ring aurait également réduit le nombre de personnes qui ont même accès à ces données, avec un total de trois employés désormais capables de le faire. La seule exception à cette règle est une équipe de recherche basée en Ukraine qui a accès à des vidéos accessibles au public, ainsi qu’à des vidéos que les employés de l’entreprise, les sous-traitants et les amis / famille fournissent avec leur consentement.

Ring a récemment promis de faire sa part pour accroître la sécurité des utilisateurs, en passant à l’activation de l’authentification à deux facteurs par défaut pour tous les comptes nouvellement créés (en attendant, les SMS existants ne sont pas sécurisés, les comptes existants ne devant pas migrer) et il prévoit déployer une mise à jour de l’application avec des contrôles de sécurité et de confidentialité plus précis et plus précis.