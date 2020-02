Ring résout enfin ses problèmes de confidentialité – voici comment vous assurer que vous êtes protégé

La société de caméras de sécurité Ring a été en proie à des problèmes de confidentialité ces derniers mois, à la suite d’une violation de données de grande envergure et de la crainte que les criminels ne piratent leurs appareils – et la marque semble enfin faire quelque chose.

Si vous avez une caméra de sécurité Ring ou une sonnette vidéo, vous devrez désormais activer l’authentification à deux facteurs lorsque vous vous connecterez; ceci est obligatoire pour tous les utilisateurs et vous ne pourrez pas accéder à votre compte sans lui.

L’utilisation de l’authentification à deux facteurs ajoute une couche de sécurité supplémentaire à votre compte Ring, et cela signifie que vous ne pourrez y accéder qu’en fournissant une autre information en dehors de votre mot de passe existant – vous serez invité à le faire lors de votre prochaine connexion.

Dans ce cas, la deuxième information sera un code généré aléatoirement qui sera envoyé à votre téléphone mobile. Pour accéder à votre compte, vous devrez saisir ce code lors de votre connexion, à côté de votre mot de passe.

Ring dit que, bien que cela introduise une autre étape dans le processus de connexion, cela en vaut la peine pour “la sécurité supplémentaire qu’il apporte”. Sur le site Web d’assistance Ring, la société explique: “Si quelqu’un devait accéder à votre mot de passe, par exemple, il ne pourrait toujours pas accéder à votre compte Ring sans votre téléphone de confiance pour recevoir le code généré de manière aléatoire.”

Si vous recevez un code que vous n’avez pas demandé, Ring indique que cela pourrait indiquer que quelqu’un a tenté de compromettre votre compte et vous recommande de changer votre mot de passe dès que possible.

(Crédit d’image: Ring)

À propos du temps

Bien que Ring ait toujours offert l’option de l’authentification à deux facteurs, c’est la première fois que la société la rend obligatoire pour tous ses utilisateurs – et après les préoccupations croissantes en matière de sécurité entourant la marque des caméras de sécurité, certains diraient qu’il est temps aussi.

Des critiques ont qualifié le système Ring de “désastre absolu” pour la vie privée, tandis que certains ont suggéré que Ring mettait en place un réseau de surveillance privé à but lucratif – et à la suite de son partenariat avec les services de police des États-Unis, il a été accusé de coacher la police sur comment obtenir des images avec succès sans mandat.

En décembre, une violation de données qui a révélé les données personnelles de plus de 3 000 propriétaires d’appareils a aggravé ces craintes, quelques semaines seulement après qu’un pirate ait réussi à s’introduire dans la caméra de sécurité Ring dans la chambre d’un enfant, à narguer la fillette de huit ans, à jouer de la musique. et l’encourageant à “gâcher sa chambre et briser sa télévision”.

Ring n’est cependant pas la seule entreprise à avoir souffert d’une mauvaise presse. En septembre de l’année dernière, Google a été forcé d’améliorer la sécurité de ses appareils Nest après que des pirates aient eu accès à la caméra de sécurité d’une famille de l’Illinois, criant des insultes raciales et augmentant la température de leur thermostat intelligent.

Donc, à part la nouvelle fonctionnalité d’authentification à deux facteurs, que pouvez-vous faire d’autre pour protéger vos gadgets Ring (et tout autre appareil domestique intelligent d’ailleurs)? Tout d’abord, vous devez vous assurer que vous disposez d’un mot de passe fort, unique à votre compte Ring – la réutilisation des mêmes informations de connexion pour différents comptes et sites vous rend plus vulnérable au piratage.

Vous pouvez également vérifier si vos informations ont déjà été consultées. L’utilisation d’un site Web tel que Have I Been Pwned vous montrera si vos informations d’identification ont été incluses dans des violations de données au cours des dernières années – si c’est le cas, vous devrez modifier vos identifiants immédiatement.