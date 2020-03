Ring Video Doorbell 3 fait ses débuts aux côtés de 3 Plus + Chime Pro

Aujourd’hui, Amazon étend sa gamme de produits de sécurité pour maison intelligente Ring avec deux nouvelles sonnettes vidéo ainsi que des accessoires mis à jour. Les Ring Video Doorbell 3 et 3 Plus entrent avec un nouvel ensemble de fonctionnalités comme l’enregistrement pré-roll, une détection de mouvement améliorée et des flux 1080p, le tout dans une conception alimentée par batterie. Rendez-vous ci-dessous pour voir de plus près les dernières nouveautés de Ring, ainsi que les prix et les détails de disponibilité.

Amazon élargit sa gamme Ring avec de nouvelles sonnettes vidéo

Après avoir actualisé sa gamme Echo l’automne dernier, Amazon est aujourd’hui prêt à passer au côté de la sécurité domestique de sa gamme de produits. Le titre phare des nouvelles versions est le produit phare Ring Video Doorbell 3 Plus. En tant que mise à niveau de la génération précédente de Doorbell 2, vous trouverez une conception familière alimentée par batterie.

Les aspects d’enregistrement de la dernière version de Ring ont fait l’objet de mises à jour notables, avec un nouveau module composé de trois caméras distinctes. Le triage des capteurs fonctionne à l’unisson pour enregistrer l’activité à votre porte, les trois flux étant assemblés pour fournir une image 1080p cohérente.

Cela permet à la sonnette de capturer des images dans les moments précédant la détection d’un mouvement. Amazon note que tirer parti du nouveau système contribue grandement à préserver la batterie, car l’ensemble de la caméra consomme moins d’énergie. Ainsi, ceux qui ramèneront le Ring Video Doorbell 3 Plus à la maison n’auront pas à charger la batterie presque aussi souvent tout en profitant de la nouvelle fonctionnalité de pré-roll.

Il existe également un nouveau capteur de zone de mouvement réglable qui peut détecter les mouvements de 5 à 15 pieds de la porte avant. Le Wi-Fi double bande est inclus, ainsi que le support Alexa attendu.

En ce qui concerne la Ring Video Doorbell 3, Amazon incorpore une grande partie des mêmes fonctionnalités dans la version inférieure des nouvelles versions. Il existe toujours une conception alimentée par batterie et un enregistrement 1080p, ainsi que des alertes de mouvement améliorées, etc. Mais la caractéristique de signature des flux Pre-Roll 3 Plus, est nulle part ici.

En plus de la paire de nouvelles sonnettes vidéo, Ring rafraîchit également certains de ses accessoires complémentaires dans la gamme de sécurité. Le nouveau Chime Pro envoie des alertes sonores à votre domicile lorsqu’un mouvement est détecté devant la porte. Il arbore une veilleuse intégrée ainsi qu’une rallonge Wi-Fi pour garantir une connexion solide aux sonnettes. Il existe également un carillon standard, qui abandonne les fonctionnalités de la veilleuse pour un prix inférieur.

Amazon répond aux problèmes de confidentialité

Compte tenu des craintes récentes en matière de sécurité et de confidentialité concernant les systèmes de sécurité intelligents dans leur ensemble, et même Ring en particulier, Amazon prend l’annonce d’aujourd’hui comme une chance d’essayer de calmer les préoccupations dans l’œuf. Le lancement avec Ring Video Doorbell 3 et 3 Plus est une nouvelle fonctionnalité appelée Zones de confidentialité permettant aux «utilisateurs d’exclure des zones du champ de vision de la caméra d’un enregistrement vidéo». Seul le temps nous dira si cela rassure réellement les acheteurs potentiels, mais pour l’instant, c’est au moins un pas dans la bonne direction.

Prix ​​et disponibilité

Tous les nouveaux produits de Ring sont actuellement disponibles en précommande sur Amazon et directement à partir du stockage en ligne de la société. La Ring Video Doorbell 3 commence à 199,99 $, tandis que le 3 Plus haut de gamme vous exécutera 229,99 $. Sur le devant des accessoires, le Ring Chime se vend 29,99 $, tandis que la version Pro est 49,99 $. L’expédition est prévue pour le mois prochain le 8 avril.

