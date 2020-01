Ring’s Video Doorbell 2 a volé sur les étagères à 129 $ le vendredi noir, et vous pouvez en obtenir un maintenant pour 119 $ – .

Amazon réduit la Ring Video Doorbell 2 à 129 $ lors de ses grosses ventes du Black Friday et du Cyber ​​Monday, et c’était un best-seller pendant cette période. Comment pourrait-il en être autrement? Cette impressionnante sonnette vidéo est parmi les modèles les plus populaires au monde, et elle n’avait jamais été moins chère. Nous avons dit qu’il «n’avait» jamais été moins cher, car il y a une nouvelle offre en ce moment sur Amazon avec un prix encore plus bas si vous choisissez un modèle renouvelé. C’est vrai, la sonnette vidéo Ring 2 remise à neuf certifiée est disponible dès maintenant pour seulement 119 $!

Voici les points forts de la page produit:

Une sonnette vidéo Ring 2 remise à neuf certifiée est remise à neuf, testée et certifiée pour ressembler et fonctionner comme neuve et est livrée avec la même garantie limitée qu’un nouvel appareil.

Connectez votre sonnette Ring à Alexa puis activez les annonces pour être alerté lorsque votre sonnette est enfoncée ou qu’un mouvement est détecté. Parlez aux visiteurs via des appareils Echo compatibles en disant «Alexa, parle à la porte d’entrée».

Vous permet de voir, d’entendre et de parler aux visiteurs à partir de votre téléphone, tablette et PC

Envoie des alertes dès qu’un mouvement est détecté ou lorsque les visiteurs appuient sur la sonnette

Alimenté par la batterie rechargeable ou se connecte aux fils de la sonnette pour une charge constante

Surveille votre maison en vidéo 1080HD avec vision nocturne infrarouge

Vous permet de vous enregistrer à tout moment sur votre propriété avec la vidéo à la demande Live View

Comprend une protection contre le vol à vie: si votre sonnette est volée, nous la remplacerons gratuitement

