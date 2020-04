Riot annonce la date de Legends of Runeterra pour PC et mobile

Après deux phases de pré-accès et une bêta ouverte, Légendes de Runeterra a déjà une date de sortie officielle imminente, pour laquelle Riot Games a déjà confirmé la disponibilité et le jeu croisé pour plates-formes PC et mobiles. Et c’est bien plus tôt que prévu, ce jeu de cartes compétitif fera son atterrissage dans le monde entier jeudi 30 avril prochain.

Ainsi, bien que l’accès à la version mobile ne soit pas obligatoire pour avoir un compte Riot Games, cependant, le développeur recommande aux joueurs d’utiliser ce service pour partager les progrès sur les deux plateformes.

Entre autres nouvelles, Riot prépare un nouvel ensemble avec plus de 120 cartes et une nouvelle région, Legends of Runeterra sera donc lancé avec 7 régions, 35 champions et plus de 400 cartes qui seront disponibles pour configurer les decks et combattre sur les planches. Bien que ce nouvel ensemble soit disponible sur PC à partir du 28 avril, les joueurs pourront tester les nouvelles cartes avant leur lancement officiel.

De plus, il convient de noter que tous les joueurs qui ont eu accès au jeu lors des bêtas précédentes ils garderont leurs progrès intactsComme il n’y aura pas de redémarrage complet des comptes lors du lancement. Cependant, ce qui va changer, c’est la saison de qualification qui, abandonnant tout le classement bêta, entamera sa première saison officielle.

Enfin, Riot a voulu compenser les joueurs qui ont essayé Legends of Runeterra pendant les premières phases de pré-lancement, offrant à tous ceux qui se sont inscrits avant le 7 mai à 8h59 HAE avec une carte exclusive “Lunar Pore Guardian”.

Comment jouer à Legends of Runeterra

Actuellement, le jeu est encore dans sa dernière phase de bêta ouverte, avec un accès gratuit pour tous les joueurs. De cette façon, tout ce que nous avons à faire est d’accéder au site officiel du jeu, où nous devons démarrer ou créer notre compte Riot (notre même compte LoL étant valide), et télécharger la version de bureau pour Windows ou Mac.

Quant à la version mobile, pour le moment, nous ne pouvons que nous préinscrire dans le Google Play Store et l’Apple App Store, les téléchargements étant publiés le jour même du lancement de Legends of Runeterra lui-même.

Qu’est-ce que Legends of Runterra?

Au cas où vous ne le connaissez pas encore, Legends of Runterra, aussi connu comme “LoR”, est l’un des nombreux projets et jeux que Riot Games prépare autour de l’univers et des personnages de la célèbre League of Legends, avec une réinterprétation du MOBA devenu un jeu de cartes compétitif dans le vrai style Magic: The Gathering Arena, Heartstone ou Artifact.