Riot dévoile les détails de son jeu de tir: CS: GO plus Overwatch

En octobre dernier, et à l’occasion de son 10e anniversaire, Riot Games Il nous a présenté un bref résumé et une présentation des futurs projets qu’il envisage d’ajouter dans l’univers de League of Legends, avec des jeux tels que les Legends of Runterra déjà disponibles, et quelques propositions encore plus surprenantes telles que son shooter «Project A».

Et est-ce avec à quelques secondes d’avance et quelques images filtrées, sans aucun doute ce fut l’un des titres qui a le plus attiré notre attention.

Cependant, le “Projet A” de Riot est à nouveau d’actualité grâce au récent témoignage de HenryG, un joueur professionnel de CS: GO bien connu qui a eu la possibilité de jouer la version alpha de celui-ci pour nous offrir quelques premières impressions et quelques détails sur la dynamique principale.

Si vous lisez ceci et que vous ne savez pas ce que je fais; Je suis connu sous le nom de HenryG, principalement un commentateur CS: GO et un ancien joueur professionnel de CS. Dans la même veine que ces tweets à venir, j’ai également participé au premier test de jeu de CS: GO en 2011 à Valve.

– HenryG (@HenryGcsgo) 11 février 2020

«Le« projet A »est essentiellement un tireur tactique compétitif, 5 contre 5, basé sur des rounds (similaire à CS: GO) avec l’amélioration supplémentaire des éléments de classe ou des héros basés sur d’autres FPS tels que Overwatch ou Apex Legends », résumait initialement Henry.

Et bien que le joueur ait tendance à faire des comparaisons principalement axées sur son titre principal (CS: GO), la vérité est que les comparaisons sont les plus précises.

«À mon avis, les cours et leurs compétences uniques devraient comme un utilitaire tactique au lieu de combinaisons de sorts ou “ultimes” qui souffrent d’autres jeux basés sur la classe […] Et, en termes généraux, ces compétences doit être acheté au début de chaque manche au lieu de gagner ou de se recharger au fil du temps, partageant le même dépôt économique que l’armement. “

Cependant, il est clair que non seulement le tireur de Valve sera la cible à battre par Riot, soulignant également le scénario compétitif du titre Blizzard. Bien que le système des héros ne semble pas avoir le même poids ni la même différenciation selon les rôles.

«Toutes les classes ils ont accès au même armement générique […] donc un coup de tête avec l’un des fusils principaux (avec n’importe quelle classe ou héros qui le manipule) fera suffisamment de dégâts pour renverser n’importe quel adversaire.

Enfin, il est surprenant qu’Henry assure qu’il réalisera bientôt un contenu plus approfondi qui, ajouté à la grande proactivité de Riot, pourrait éventuellement aboutir à l’arrivée de nouvelles images du jeu.