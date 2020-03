Riot Games fait appel à des développeurs tiers pour étendre l’univers de League of Legends

Nous avons appris à la fin de l’année dernière que Riot Games travaillait sur de nouveaux projets, en mettant l’accent sur l’expansion de l’univers de League of Legends. L’un de ces jeux – nom de code Project A – serait un jeu de tir tactique en équipe, et tombe dans la poussée de Riot Games pour défier Blizzard, par PCGamer. Maintenant, Riot Games a donné au monde un premier aperçu du jeu, qui s’appelle officiellement Valorant.

Alors qu’un tweet officiel de Valorant répertorie une date suggestive de “ l’été 2020 ”, le jeu obtiendra une version Q2 ou Q3 2020, selon la façon dont les choses se passent dans la version bêta, rapporte PCGamer. C’est étonnamment bientôt si l’on considère le peu d’informations précédemment connues sur le mystérieux projet A, y compris son vrai nom.

Riot Games insiste déjà sur le sérieux caractère compétitif du jeu. Sur le site officiel de Valorant, Riot Games explique comment il prévoit d’utiliser des serveurs à 128 ticks répartis dans le monde entier pour atteindre une latence inférieure à 35 ms dans les grandes villes du monde. La société s’est également concentrée sur l’optimisation pour offrir des ordinateurs à faible spécification à 30 images par seconde et des plates-formes à haute spécification à 60-144 images par seconde.

Bien sûr, tout cela n’a d’importance que s’il existe une scène de compétition réelle pour le jeu. C’est là que la conception du jeu entre en jeu. D’après la révélation du gameplay, nous pouvons voir que Valorant emprunte beaucoup aux autres tireurs populaires et compétitifs. Regarde:

La vidéo montre un test de jeu Alpha qui commence avec des joueurs achetant leurs armes et même les achetant les uns pour les autres. La sensation ressemble beaucoup à CS: GO, tout comme les armes semi-réalistes elles-mêmes. Les testeurs passent même régulièrement à leurs couteaux au fur et à mesure du déplacement, ce qui est souvent vu dans CS: GO.

Mais, le jeu propose plus de textures caricaturales et des capacités de personnages spéciaux que les joueurs d’Overwatch trouveront certainement familiers. Un personnage peut être vu canaliser une capacité qui lui permet de sauter très haut. Un autre personnage sort un arc pour tirer une flèche de capteur qui révèle les positions ennemies à la vraie mode Hanzo. Pourtant, un autre personnage est vu entouré de couteaux flottants qui tirent probablement comme les orbes de Zenyatta.

Le but pour lequel les joueurs se battent ressemble plus à CS: GO dans la nature: 5v5, pas de réapparition, avec un objectif que l’équipe offensive essaie d’atteindre. À la fin de la vidéo, un joueur en défense désamorce une bombe posée par l’équipe ennemie.

Bien sûr, l’aspect et la convivialité du jeu ont le temps de changer d’ici à son lancement. Il est toujours en Alpha après tout.

Riot Games prévoit d’en révéler lentement plus sur diverses plateformes de médias sociaux. Une version bêta fermée pour le jeu arrive également, mais aucune date n’a été fournie.