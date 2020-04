Riot offre jusqu’à 100 000 $ pour trouver des exploits anti-triche

Riot offrira aux pirates jusqu’à 100 000 $ pour trouver des vulnérabilités dans le logiciel anti-triche de Valorant. Ce dernier est le titre FPS de la société qui est actuellement en phase bêta fermée. Parallèlement à la sortie du nouveau jeu, Riot a également publié sa nouvelle solution anti-triche, surnommée Vanguard.

Plus tôt ce mois-ci, les fans ont soulevé des préoccupations concernant la sécurité et la confidentialité des utilisateurs après avoir découvert que Vanguard est plus invasif que les autres solutions anti-triche. Actuellement, si vous téléchargez et jouez à Valorant, Vanguard est automatiquement installé sur votre ordinateur et fonctionne toujours avec des privilèges élevés.

Valorant, les utilisateurs se sont plaints du service Vanguard

Sans révéler exactement comment Vanguard fonctionne, Riot a expliqué sa décision dans un article de blog: «Si le logiciel anti-triche ne fonctionne qu’en mode utilisateur, ses capacités seraient compromises par une astuce qui s’exécuterait à un niveau de privilèges plus élevé. .

Riot a donc insisté pour que Vanguard ne collecte ni ne traite aucune information personnelle au-delà de ce que fait la solution anti-triche actuelle de League of Legends. La société a également révélé que le pilote Vanguard (mode noyau) est utilisé par le client pour s’assurer qu’il n’a pas été falsifié.

“Riot ne veut pas en savoir plus sur vous ou votre machine que nécessaire pour maintenir une haute intégrité dans votre jeu”, a déclaré Riot. Cependant, la société est allée plus loin en offrant un énorme pot de récompense pour les rapports d’exploits de Vanguard. Il a énuméré une poignée de tailles Valorant spécifiques sur HackerOne, un site Web où les entreprises peuvent offrir des prix aux pirates.

La récompense maximale est de 100 000 $. Cela fait référence à l’exécution de code au niveau du noyau qui se traduit par une attaque réseau sans interaction de l’utilisateur. “Pour renforcer notre engagement envers la sécurité de nos joueurs, nous offrons des prix spéciaux allant jusqu’à 100 000 $ pour des rapports de haute qualité qui démontrent des exploits pratiques en utilisant le pilote du noyau Vanguard”, a déclaré Riot.