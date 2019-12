Rise of Skywalker: Palpatine était mort selon George Lucas

Ian McDiarmid dit que George Lucas lui a dit que Palpatine était définitivement mort après le retour du Jedi, faisant son retour dans La montée de Skywalker une surprise totale. Disney et Lucasfilm ont fait un travail de premier ordre en gardant les nouvelles sur Palpatine sous-emballées tout au long de la production sur The Rise of Skywalker. Ce n'est que lorsque le titre et le teaser du film ont été révélés à Star Wars Celebration Chicago en avril que quiconque avait eu la moindre idée du retour du seigneur maléfique Sith. Et même alors, il n'était pas du tout clair comment Palpatine s'intégrerait dans la conclusion de la saga Skywalker.

À bien des égards, son retour était approprié. Palpatine était le grand méchant à la fois dans les trilogies Star Wars originales et préquelles, il est donc logique qu'il joue également un rôle clé dans la trilogie suivante. Et malgré toutes les plaintes que les gens ont formulées à propos de Star Wars au fil des décennies, la performance de McDiarmid en tant que personnage n'a jamais été que vénérée. Mais aussi logique et bien reçu que puisse être la nouvelle de son retour, McDiarmid a admis qu'il ne s'y attendait pas.

Lors d'une interview avec Digital Spy, McDiarmid a confirmé que Lucas lui avait dit que Palpatine était mort en tant que griffe après le retour des Jedi. Et même s'il ne savait pas qu'il reviendrait pour la trilogie prequel à l'époque, il a indiqué que son retour pour The Rise of Skywalker était un choc encore plus important pour cette raison.

Je pensais que j'étais mort! Je pensais qu'il était mort. Parce que quand nous avons fait Return of the Jedi, et j'ai été projeté sur Galactic Hell (il était mort). Et j'ai dit: "Oh, est-ce qu'il revient?" Et (George) a dit: "Non, il est mort." (Rires) Alors j'ai juste accepté cela. Mais ensuite, bien sûr, je ne savais pas que j'allais faire les préquels, donc dans un sens, il n'était pas mort, parce que nous sommes retournés le revoir quand il était un jeune homme. Mais j'ai été totalement surpris par cela.

On ne sait toujours pas quand la décision a été prise de relancer Palpatine pour The Rise of Skywalker. La présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, a déclaré que c'était toujours le plan de le ramener pour le film final de la trilogie de la suite, même lorsque le "comment" derrière son retour était dans l'air. Cependant, le directeur original de The Rise of Skywalker, Colin Trevorrow, a déclaré J.J. Abrams a eu l'idée de ressusciter Palpatine après avoir remplacé Trevorrow à la barre. De même, la trilogie du roman Star Wars: The Aftermath de Chuck Wendig a laissé entendre que Palpatine avait conçu des plans d'urgence pour le ramener à la vie en cas de décès, mais il est difficile de dire quelle proportion de cette somme était destinée à alimenter The Rise of Skywalker. Quoi qu'il en soit, McDiarmid n'a clairement pas été assis sur ce secret comme Ewan McGregor a menti sur son prochain retour en tant qu'Obi-Wan Kenobi au cours des quatre dernières années.

Malheureusement, le manque de planification pour le retour de Palpatine apparaît dans The Rise of Skywalker. Les deux premiers films de la trilogie suivante (The Force Awakens et Last Jedi) n'ont rien fait pour mettre en place la résurrection de Palpatine, et son intrigue secondaire dans The Rise of Skywalker se sent d'autant plus à moitié cuit pour cela. Cela va doubler pour les grandes pertinence de l'histoire personnelle de Palpatine dans le film et le rôle qu'il joue pour mettre fin aux arcs de Rey et Kylo Ren. La montée de Skywalker le co-auteur Chris Terrio a soutenu que Palpatine devait faire partie de l'histoire ici, et il a raison. Il est tout simplement dommage que les créateurs du film n'aient pas pu trouver un moyen moins maladroit pour inverser sa disparition (pas si finale) dans Return of the Jedi pour commencer.

