Rise of Skywalker publie tôt Digital pour la mise en quarantaine des coronavirus

Disney sortira Star Wars: The Rise of Skywalker sur Digital trois jours plus tôt pour la quarantaine des coronavirus. La propagation rapide de COVID-19 dans le monde a évidemment eu un impact énorme et est vraiment une situation sans précédent. En ce qui concerne le monde du divertissement, les ligues sportives ont suspendu leurs saisons respectives, les dates de sortie des films ont été retardées et les productions de films et d’émissions de télévision à venir ont été interrompues en réponse à la pandémie de coronavirus. Dans la plupart des cas, on ne sait pas quand les activités reprendront, car la situation reste fluide.

Les États-Unis ont déclaré que la pandémie de coronavirus était une urgence nationale, et dans tout le pays, les écoles et les entreprises sont fermées. On conseille aux gens de rester à la maison aussi souvent que possible, ce qui signifie qu’ils auront beaucoup de temps d’arrêt au cours des prochaines semaines. Disney essaie de tirer le meilleur parti des circonstances actuelles en ramenant certains de leurs plus grands blockbusters 2019 un peu plus tôt que prévu. Dans la foulée de l’annonce que Frozen II arrivera à Disney + ce dimanche, il a maintenant été révélé que le dernier chapitre de la saga Skywalker sera dans les salons ce week-end.

À l’origine, The Rise of Skywalker allait être disponible sur Digital le mardi 17 mars. Mais SWNN a souligné que la version a maintenant été déplacée jusqu’au samedi 14 mars. . a utilisé un code numérique sur Movies Anywhere, confirmant la nouvelle date; regardez une capture d’écran ci-dessous:

Pour l’instant, les chaînes de théâtre américaines comme AMC et Regal restent ouvertes, réduisant la capacité de 50% en fonction de l’éloignement social. Mais avec la plupart des sorties en studio majeures maintenant supprimées du calendrier et les gens à travers le pays s’auto-quarantaine pour empêcher la propagation de COVID-19, la fréquentation du multiplex va rapidement diminuer et on ne sait pas quand les choses pourraient s’améliorer. Il y a évidemment une abondance d’options pour les téléspectateurs à choisir à la maison (avec une variété de services de streaming, de magasins numériques et de collections Blu-ray personnelles), mais c’est toujours une belle initiative de la part de Disney de sortir The Rise of Skywalker un peu tôt. . Les familles peuvent s’amuser à marathonner la saga complète ce week-end, puis explorer les différentes fonctionnalités bonus de Rise of Skywalker – telles que la création d’un documentaire.

Des films comme Star Wars ont toujours été une forme d’évasion pour le public, leur permettant de se perdre dans des mondes fantastiques et de tomber amoureux de personnages mémorables. Compte tenu des événements récents, la plupart des gens pourraient utiliser une dose de cet évasion, ce qui a motivé Disney à augmenter les versions pour Frozen II et La montée de Skywalker. Il va sans dire qu’il y a aujourd’hui beaucoup plus de préoccupations que les films disponibles à regarder en ce moment, mais il y aura ceux qui apprécient le geste de Disney et se réconfortent dans les superproductions avec des thèmes d’espoir et de persévérance.

Source: SWNN