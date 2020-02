risque de se retrouver avec des abonnements indésirables

la escroqueries de centre d’appel ils peuvent être vraiment terribles, les utilisateurs peuvent même se retrouver avec un abonnement actif, sans même s’en rendre compte. Tout le monde devrait être très prudent, car ils sont plus courants que vous ne le pensez.

Avant de continuer, il est bon de préciser que tous escroqueries objet de notre article ne dépend pas directement de l’honnêteté des opérateurs téléphoniques eux-mêmes, autant que de malhonnêteté de certains centres d’appels auxquels la gestion ou l’approvisionnement de nouveaux clients ont été sous-traités (ergo non géré directement par la société de référence). Les différents Wind, Vodafone, TIM et 3 Italia sont également victimes des escroqueries, car ils risquent de recevoir un très mauvais jeu dans l’image.

Escroqueries dans les centres d’appels: attention à ces opérations

la fraude le plus courant est appelé “SI arnaque “, tous les appels sont de nos jours enregistré par la loi, mais cela n’empêche pas les tricheurs de les manipuler à volonté. Tout commence par une question inoffensive, à laquelle est le plus susceptible de répondre “OUI”, comme “êtes-vous un tel seigneur?” À ce stade, le dommage est maintenant fait, par la suite, l’enregistrement sera modifié de sorte qu’il semblera que vous avez répondu positivement à la question relative à la souscription d’un nouveau abonnement et non votre “nom et prénom”.

Le conseil que nous pouvons vous donner est de ne jamais répondre avec la syllabe susmentionnée, juste pour éviter les désagréments désagréables. De la même manière, nous tenons à souligner que nous ne voulons pas faire un paquet de toute l’herbe, il y a vraiment beaucoup de centres d’appels qui fonctionnent parfaitement, et surtout honnêtement.