Risques d’accélération de la recherche sur les vaccins COVID-19

Dans les premiers jours d’avril, des indicateurs ont commencé à émerger qui nous informent que les pires moments de l’épidémie dus au virus du SRAS-CoV-2 en Espagne se produisent déjà.

Si les différentes stratégies de lutte et de prévention de la pandémie dans le monde ont un effet très favorable (différent selon les pays et selon les mesures prises et le moment de l’épidémie), l’opinion générale des experts en santé publique est que les vaccins, disponibles dans un avenir pas trop lointain, seront ceux qui pourront briser la pandémie. Les collaborations scientifiques pour enquêter sur cette infection sont extraordinaires. Dans le développement d’éventuels vaccins contre le COVID-19, il existe des dizaines d’initiatives en cours basées sur différentes stratégies, au sens large: virus complet (inactivé ou atténué), sous-unités virales ou acides nucléiques (ADN ou ARNm) .

Nous voulons débattre de la rôle possible d’un type spécial d’essai clinique étudier l’efficacité et l’innocuité des vaccins, dont l’utilisation pourrait accélérer la génération de connaissances rigoureuses et vitales pour la lutte contre la pandémie.

Des essais de provocation examinent si un vaccin hypothétique administré à des volontaires les défend contre une infection provoquée expérimentalement

Les «essais de provocation humaine» pour la recherche sur les vaccins (ECP) sont des études expérimentales sur l’infection humaine. Ils étudient si un vaccin hypothétique contre un agent causal d’une infection spécifique, administré à des volontaires, les défend contre l’infection possible lorsqu’elle est provoquée expérimentalement en les exposant au microbe. Autrement dit, s’il les protège, non pas contre l’acquisition naturelle de l’infection dans leurs conditions de vie quotidiennes, mais de façon artificielle dans les conditions d’une expérience contrôlée. D’où le terme «provocation» ou défi.

Ces études ont été menées depuis l’Antiquité et ont contribué à la génération de connaissances des scientifiques précieux pour le développement de vaccins et de médicaments antimicrobiens. Il y a quelques jours, un article des chercheurs Nir Eyal, Marc Lipsitch et Peter G. Smith a été publié dans le Journal of Infectious Diseases, qui a été rapidement répondu par une interview de ses auteurs dans Nature et a généré d’autres articles informatifs, parmi lesquels lequel dans Science met en évidence. Les auteurs de la proposition proposer l’utilisation d’essais cliniques de conception ECP dans l’investigation de l’efficacité et de l’innocuité des vaccins contre le virus du SRAS-CoV-2.

Comment raccourcir la longue route du laboratoire à la clinique

La recherche dite préclinique comprend des études très approfondies avant son investigation chez l’homme, telles que le développement de nouvelles molécules, l’analyse des mécanismes intimes des maladies avec l’identification de cibles possibles pour les vaccins ou les thérapies, l’étude avec des modèles expérimentaux de maladies, etc. Une fois les résultats précliniques prometteurs, nous passons aux phases expérimentales chez l’homme: nous entrons dans le champ des essais cliniques.

Le premier type de ces essais est ce qu’on appelle la phase 1. Si nous parlons de vaccins hypothétiques contre les coronavirus, nous devons répondre à la question de savoir si le vaccin est sûr, c’est-à-dire que s’il est appliqué à des humains en bonne santé, il ne produit pas d’effets indésirables ou secondaires. inacceptable. Bref, respectez le principe de ne pas nuire.

Si les résultats sont positifs, il passe à la phase 2 et même aux phases hybrides (1-2 ou autres). En plus de continuer à générer des informations de sécurité (par exemple, en fonction des différentes doses du vaccin) l’essentiel est de savoir si le vaccin supposé est efficace, s’il atteint ce qu’il est censé faire: induire des défenses adéquates contre le microbe pathogène.

Cette conception a déjà été utilisée dans le paludisme, le choléra, la diarrhée causée par le virus, la dengue et les infections virales respiratoires, mais pas contre les microbes à haut risque de mortalité tels que le virus Ebola, en raison de ses implications éthiques évidentes.

Si les résultats des essais cliniques de phase 2 sont favorables, c’est-à-dire que le bénéfice (efficacité) du vaccin étudié l’emporte sur les risques (innocuité), nous procédons aux essais cliniques de phase 3. Dans ceux-ci, ce qui est recherché est de savoir si le Le vaccin supposé est efficace et sûr contre un placebo lorsqu’ils sont administrés l’un ou l’autre (au moyen d’une randomisation), généralement à des milliers de personnes exposées au microbe en question, contre lesquelles le vaccin devrait être efficace et sûr. Les conceptions d’essais cliniques, qu’elles soient de phase 1, 2, 3 ou hybrides, ont une complexité remarquable et il existe de multiples variantes.

La question de savoir comment accélérer le long processus de recherche clinique sur les vaccins n’est pas nouvelle et a déjà été soulevée pratiquement des années avant la pandémie. Alors nous pouvons nous référer à certaines maladies dans lesquelles cette conception a été utilisée, par exemple, dans le paludisme, le choléra, la diarrhée causée par des virus (norovirus), la dengue et dans les infections respiratoires virales (grippe, virus respiratoire syncytial) mais pas contre les microbes à risque de mortalité élevée comme le virus Ebola, en raison de ses implications évidentes éthique.

La conception d’essais cliniques de provocation pour le développement de vaccins ne pose pas de grandes difficultés d’un point de vue scientifique; Il y en a, mais ils sont abordables. Le “mais” et c’est un super mais!, C’est que génère un grand débat bioéthique.

Comment concevoir un test de provocation pour le vaccin COVID-19

Suite à la proposition des chercheurs, la conception de cette étude serait très simple:

Nous avons sélectionné un groupe de volontaires sains, entre 20 et 45 ans, dont nous savons avec certitude que n’ont pas réussi l’infection COVID-19. Nous parlons de dizaines (pas de milliers comme pour un essai de phase 3).

Nous avons un vaccin contre le coronavirus putatif qui a passé avec succès la phase 1 chez l’homme (sûr), et qui génère des réponses de défense immunitaire (efficace).

Nous avons vacciné des volontaires sains et étudié leurs résultats, l’évolution clinique (en cas d’inconfort au site d’administration, de fièvre, de mauvais état général, etc.), et un ensemble complet de tests de laboratoire, tels que les paramètres biochimiques, hématologiques, présence ou absence du virus et informations détaillées sur le développement de la réponse immunitaire (anticorps, cellules, etc.).

Nous préparons des flacons avec une quantité de virus vivant, avec pouvoir provoquer une infection, dosé en une quantité similaire à celle des circonstances habituelles d’une contagion dans des conditions naturelles d’acquisition de l’infection.

Nous mettons des volontaires sains qui ont eu une excellente réponse immunitaire au vaccin dans un environnement isolé, sans possibilité d’être infecté de l’extérieur et avec la disponibilité de tous les moyens médicaux disponibles, au cas où son utilisation serait nécessaire.

Nous administrons le virus dans les voies respiratoires supérieures (muqueuse nasale) à des volontaires sains, en commençant par un ou très peu d’entre eux pour minimiser le risque hypothétique. Nous effectuons un suivi très détaillé de la cause de l’infection et de ses éventuels symptômes, et nous étudions à nouveau l’ensemble des variables de laboratoire, biochimiques, hématologiques, etc., en plus de l’évolution du virus lui-même et de la caractérisation du développement des défenses. du volontaire.

Nous saurons à la fin si la vaccination précédente parvient à éviter partiellement ou complètement l’infection induite de manière expérimentale.

L’auteur principal de l’article, Nir Eyal, qui est directeur du Center for Population Bioethics à l’Université Rutgers au Nouveau-Brunswick, New Jersey, et ses collaborateurs proposent qu’il y ait un groupe expérimental qui est exposé à l’infection par le coronavirus mais qui n’a pas été vacciné auparavant. Les volontaires de ce groupe auraient reçu un placebo. De notre point de vue, bien qu’une telle conception ajoute une rigueur scientifique, nous considérons que vous avez plus d’objections éthiques.

Ce type d’essai serait-il éthique?

Bref, avec l’une ou l’autre variante de recherche, cette stratégie d’essais cliniques génère des connaissances d’une fiabilité exceptionnelle et très rapidement, disponible en quelques semaines ou quelques mois par rapport au temps nécessaire pour un essai clinique de phase 3 conventionnel. Mais serait-il éthique de mettre en danger des volontaires sains?

Il convient de déterminer si les avantages d’un essai clinique sur le vaccin contre les coronavirus l’emportent sur les risques.

La bioéthique et son application à la recherche clinique a un grand développement doctrinal et normatif avec des principes essentiels qui la soutiennent (autonomie, non-malfaisance, bienfaisance et justice). Il convient de déterminer si les avantages d’un essai clinique sur le vaccin contre les coronavirus l’emportent sur les risques.. Même le risque potentiel pour une personne ne doit pas être sous-estimé par rapport aux avantages potentiels pour une communauté, un groupe de patients ou l’ensemble de la société.

Le risque de mortalité par infection naturelle de COVID-19, chez les personnes en bonne santé dans la tranche d’âge susmentionnée, est très faible, environ 0,5% et dans certaines séries de cas, il est plus faible (0,25% en Espagne en ceux infectés entre 15 et 49 ans, au 6 avril). Mais ça existe, c’est réel.

Le risque devrait être minimisé par une sélection rigoureuse des candidats, avec des âges, des données démographiques et une absence rigoureuse de maladies sous-jacentes; une sélection de vaccins avec de meilleurs résultats dans les phases I et II, ou d’autres avec un risque potentiellement plus faible; y un suivi très actuel des connaissances sur l’efficacité des traitements et la sélection des plus efficaces contre l’infection naturelle aux coronavirus. Il existe de très nombreux essais cliniques en cours qui vont être très concluants dans un court laps de temps. Ce serait la ressource absolument indispensable dans les cas hypothétiques qui, ayant été vaccinés et ayant répondu avec des défenses bien développées, auraient pu induire une infection expérimentale modérée ou sévère, dont la probabilité de mortalité serait encore plus diminuée que dans la situation actuelle.

Qui voudrait se porter volontaire?

Assumerions-nous en tant que volontaires les risques ainsi posés? Une partie de la réponse est déjà donnée: des milliers de volontaires ont répondu à une offre très récente de ces caractéristiques d’un laboratoire de Londres, selon le Wall Street Journal; Eh bien, c’est vrai, avec l’incitation à recevoir 3 500 livres chacun. C’est cet autre aspect d’importance éthique à débattre. Généralement, dans les essais cliniques, il s’agit de rémunérer financièrement les bénévoles, en leur payant les dépenses individuelles occasionnées par leur participation (déplacements, etc.) mais sans le montant représentant une incitation économique substantielle.

Le dilemme se situe entre le risque apparemment faible mais réel de tomber malade et de mourir de la part de volontaires sains, par rapport aux vastes connaissances utiles générées pour la population mondiale dans son ensemble. Il n’est pas risqué de dire qu’une enquête avec cette conception générerait très rapidement des connaissances qui empêcheraient des milliers de morts. Nous sommes dans la situation classique où le compromis rend la prise de décision difficile. Assumerions-nous en tant que société les contreparties, les compensations, les échanges, ainsi relevés?

Il y a quelques années, un PCE contre le virus Zika a été proposé qui offre des leçons pour ce débat. La conclusion d’un panel indépendant qui l’a évalué était que «le procès pouvait être éthiquement justifié en principe, mais qu’il était prématuré pour son approbation»

Il y a quelques années, un PCE contre le virus Zika a été proposé qui offre des leçons pour ce débat. La conclusion d’un panel indépendant qui l’a évalué était que “le procès pouvait être justifié sur le plan éthique, mais qu’il était prématuré pour son approbation”. La prématurité était due, en partie, au fait qu’il y avait un risque potentiel de préjudice pour certaines personnes ne participant pas à l’étude (partenaires ou contacts sexuels des volontaires, car le risque de transmission sexuelle n’était pas connu en détail), et un autre, qu’au moment de l’évaluation, il y avait des enquêtes en cours dont les résultats pouvaient rendre inutile le procès proposé.

Les deux auteurs de cette analyse nous avons fait une exploration qualitative posant le problème aux parents (20-45 ans, sans pathologies sous-jacentes, avec réponses anonymes) qui pourraient être des volontaires d’un DBS hypothétique comme celui discuté ici. Ils ont répondu 23: 10 oui, 8 non et 5 ne sait pas ne répond pas. Bien sûr, il s’agit d’un échantillonnage de commodité, mais il enrichit notre réflexion sur le dilemme avec la perception du risque ressentie par un jeune groupe (et avec 16 enfants au total) dans un moment dramatique de la pandémie COVID-19 à Madrid.

Nous pensons que cette pandémie il nous fait réfléchir sur de multiples aspects de notre vie personnelle et de la vie en communauté. Elle nous posera de nombreux dilemmes, dans les domaines social, économique et politique. Bien sûr, également aux professionnels de la santé, aux chercheurs et aux volontaires sains potentiels pour un PCU contre le coronavirus. Nous ne pouvons pas nous porter volontaires pour une telle étude, mais si nous le pouvions, nous opterions pour elle.

Nous ne pouvons pas terminer sans mettre l’accent sur le fait que lorsque les vaccins contre les coronavirus sont disponibles, nous sommes capables en tant que citoyens et en tant que société d’exiger qu’ils soient accessibles à tous les habitants de cette planète.

Auteurs:

Luis Guerra est un ancien directeur de la Fondation de recherche de l’hôpital Ramón y Cajal et un ancien directeur de l’École nationale de santé (Institut de santé Carlos III). Médecin à la retraite.

José Carlos Alcázar est diplômé en sciences chimiques. Son activité professionnelle s’est exercée dans le domaine des affaires non-santé. Il a été membre non professionnel du comité de recherche clinique de l’hôpital Ramón y Cajal. Retraité.

