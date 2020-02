Robert Downey Jr. frappe Iron Man dans une nouvelle photo

Le héros inaugural de l’univers cinématographique Marvel, Robert Downey Jr., frappe sa signature Homme de fer poser à nouveau – cette fois pour une œuvre de bienfaisance. En lançant la populaire franchise de super-héros en 2008 via Iron Man de Jon Favreau, le casting de l’acteur était un gros risque à l’époque. Bloqué par une longue histoire troublée de toxicomanie, beaucoup étaient sceptiques quant à la mise sur ses épaules d’une série de films en herbe. Heureusement, les choses se sont extrêmement bien passées, Downey reprenant le rôle à plusieurs reprises, y compris sa sortie d’adieu dans Avengers: Fin de partie.

Pendant 11 ans, Downey était un incontournable du MCU. En plus de sa propre série de trilogies et bien sûr de la sous-franchise Avengers, il avait également des rôles de soutien dans des films comme Captain America: Civil War et Spider-Man: Homecoming. Compte tenu de son sort dans Avengers: Fin de partie, les chances qu’il reprenne son rôle de Tony Stark sont très minces – bien que cela n’ait pas arrêté les rumeurs persistantes sur son implication dans les projets à venir des studios Marvel. La rumeur veut qu’il aura un rôle dans Cate Shortland et Black Widow de Scarlett Johansson et la série animée, What If …?. Alors que les fans attendent un mot officiel, le public est ravi de le voir dans son dernier article sur les réseaux sociaux où il pose à nouveau sa pose Iron Man.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

En relation: Avengers: la scène supprimée de l’ère d’Ultron explique la ligne de fin de jeu confuse de Rhodey

Publié sur le compte Instagram officiel de l’acteur est une image de lui faisant sa pose MCU signature. Malheureusement, ce n’est pas un taquin pour un retour potentiel à la franchise, au lieu de cela, le composant logiciel enfichable fait partie d’un effort pour lever des fonds pour le secours dévastateur des feux de brousse en Australie. En plus de Downey, sa co-star des Avengers Jeremy Renner a également participé à la charité. Découvrez la photo ci-dessous:

Ce n’est peut-être pas une allusion au retour de Downey MCU, mais les fans peuvent s’attendre à ce que l’acteur revoie son rôle d’Iron Man pour une bonne cause. Son travail dans la franchise au cours de la dernière décennie a fait en sorte que les gens l’associent automatiquement au génie, le super-héros milliardaire. Au fil des ans, il l’a utilisé à son avantage pour mettre en lumière les causes dans lesquelles il a personnellement investi. Plus récemment, il a même participé à la conférence Re: Mars d’Amazon où il a soutenu une nouvelle organisation appelée The Footprint Coalition visant à utiliser une technologie de pointe pour le bien de l’environnement. Tant qu’il utilise son influence pour une bonne cause, il n’y a vraiment aucun mal à «retirer les vieux répulseurs de la retraite».

Pour certains qui ont continué à réclamer un potentiel Homme de fer revenir à l’univers cinématographique Marvel, cela pourrait être décevant. Malgré une solide liste de nouveaux héros devenant le prochain visage de la franchise, il y a juste quelque chose de spécial sur les héros fondateurs de l’univers, en particulier son premier. Cependant, en regardant la situation dans son ensemble, il est difficile de contester la logique derrière laquelle Tony s’est retrouvé dans Avengers: Fin de partie. Aussi triste soit-il, tout son voyage a du sens. Il serait dommage de ruiner sans doute l’un des arcs de personnages les mieux mis en œuvre au cinéma pour un caméo bon marché.

Plus: La mort en phase finale d’Iron Man était encore pire pour Spider-Man que vous ne l’aviez imaginé

Source: Robert Downey Jr.

Dates de sortie clés

Veuve noire (2020)Date de sortie: 01 mai 2020

Éternels (2020)Date de sortie: 06 nov.2020

Shang-Chi et la légende des dix anneaux (2021)Date de sortie: 12 février 2021

Docteur Strange dans le multivers de la folie (2021)Date de sortie: 07 mai 2021

Spider-Man: Retrouvailles 3 (2021)Date de sortie: 16 juil.2021

Thor: amour et tonnerre (2021)Date de sortie: 05 nov.2021

Panthère noire 2 (2022)Date de sortie: 06 mai 2022

Les photos de Venom 2 montrent qu’Eddie Brock est sauvé… par un autre symbiote

A propos de l’auteur

Accidentelle geek perpétuellement curieuse, Ana a ravivé son amour pour l’écriture il y a plusieurs années et l’a épousé avec tout ce qui touche à la culture pop. Le résultat est un jeune écrivain passionné qui pouvait se promener (et bien sûr, écrire) sur les films et les séries plusieurs heures par jour. Elle a un faible pour Le Roi Lion, les vieilles chansons et la décoration intérieure; est actuellement obsédé par les anciennes sitcoms (The Golden Girls!); et n’osera pas regarder de films d’horreur bien qu’elle meure (ironiquement) d’envie d’en voir un. Bien qu’elle soit un peu en retard à la fête et qu’elle était une vraie non-croyante de Force, elle trouve maintenant la franchise Star Wars assez fascinante (fait amusant: c’est une théorie folle de Jar Jar Binks / Sith qui l’a attirée).

En savoir plus sur Ana Dumaraog