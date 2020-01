Robin ProLine est la première sonnette vidéo sécurisée HomeKit

L’équipe Robin a annoncé aujourd’hui que sa sonnette vidéo ProLine Compact prend désormais en charge HomeKit Secure Video, après avoir reçu l’approbation de certification d’Apple plus tôt cette semaine. L’intégration vidéo sécurisée permet d’enregistrer automatiquement les clips vidéo sur le compte iCloud de l’utilisateur.

Robin a mené la charge dans le domaine de la sonnette HomeKit, étant la première entreprise à expédier une sonnette compatible HomeKit de tout type l’année dernière. Cependant, les sonnettes ont un coût (littéral).

La gamme ProLine est conçue pour les environnements de bureau d’entreprise et d’entreprise et son prix est identique, avec un prix de vente d’environ 500 $ à 700 $ selon le modèle. Cependant, pour des raisons inconnues et malgré les promesses et les teasers, d’autres fabricants d’accessoires HomeKit doivent encore expédier une sonnette vidéo, laissant Robin comme la seule option pour le moment.

Avec l’intégration de HomeKit Secure Video, un concentrateur HomeKit détecte les événements de mouvement (comme les animaux ou les personnes) à partir du flux vidéo de la sonnette et peut automatiquement enregistrer ces clips sur le compte iCloud de l’utilisateur. HomeKit Secure Video nécessite un plan de stockage premium iCloud; le plan iCloud de 200 Go prend en charge une caméra, tandis que le plan 2 To prend en charge jusqu’à cinq appareils HomeKit Secure Video actifs.

Les enregistrements vidéo sont stockés en utilisant le cryptage de fin de chaîne et toutes les analyses de mouvement se produisent localement, sur le hub HomeKit.

Alors que Robin est peut-être la seule sonnette disponible, plusieurs sociétés ont déployé des caméras vidéo sécurisées HomeKit, notamment la Logitech Circle 2. eufyCam 2 et eufyCam 2C, Netatmo Smart Indoor Camera et Netatmo Smart Outdoor Camera.

Consultez notre couverture pratique de l’expérience HomeKit Secure Video pour un examen approfondi des avantages et des pièges de la fonctionnalité.

