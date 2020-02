Robinhood pour iOS ajoute une nouvelle fonctionnalité de profils, des options de personnalisation supplémentaires, plus

Robinhood est l’une des applications de trading à commission zéro les plus populaires pour iPhone, et elle a reçu une mise à jour notable aujourd’hui. Comme annoncé sur le blog Robinhood, l’application a ajouté de nouveaux profils d’investissement, des options de contrôle et de personnalisation supplémentaires, et plus encore.

Robinhood dit que la nouvelle fonctionnalité de profil d’investissement vous aide à mieux comprendre vos habitudes d’investissement:

Nous introduisons de nouveaux profils d’investissement avec des informations qui vous aident à mieux comprendre comment vous investissez. Votre profil vous montrera quel pourcentage de votre portefeuille est investi en actions, options, ETF et crypto, y compris une ventilation par secteurs et types.

Il existe également une prise en charge pour trouver des ETF, des actions et des crypto-monnaies supplémentaires dans différentes catégories qui s’intégreraient bien au reste de votre portefeuille.

Robinhood pour iOS ajoute également plus d’options de contrôle et de personnalisation. Avec cette mise à jour, vous pouvez désormais créer et suivre vos propres listes d’actions, d’ETF et de crypto-monnaies qui vous intéressent.

Par exemple, vous pouvez créer une liste de titres appelée «Need to Research» et configurer des notifications pour des choses comme les mouvements de prix, les dernières nouvelles et les événements.

L’entreprise explique les changements:

Nous ajoutons également la possibilité de trier les listes par symbole, prix et variation en%, ce qui facilite la recherche d’actions, d’ETF et de crypto-monnaies en fonction de critères qui vous intéressent. Nous avons remanié l’expérience des collections et vous pouvez maintenant les ajouter à vos listes.

Des listes telles que les ETF, les stocks d’accueil et la famille Bitcoin vous aident à découvrir ce qui est disponible sur Robinhood. Explorez les listes en recherchant dans Robinhood, en appuyant sur une catégorie dans votre profil ou en les trouvant sur les pages boursières et ETF.

Vous pouvez télécharger gratuitement Robinhood pour iOS depuis l’App Store. Robinhood dit que ces fonctionnalités se déploieront progressivement au cours des prochains jours.

