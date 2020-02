Roborock H6, analyse: légèreté et puissance

Les nouveautés dans les aspirateurs ne se limitent pas seulement aux aspirateurs robots, elles peuvent également être innovées dans les aspirateurs traditionnels, ce qui les rend plus confortables, polyvalents et silencieux.

Bien qu’il y ait des gens qui aiment nettoyer la maison, c’est toujours une tâche longue qui peut être consacrée à d’autres choses, donc tout ce qui allège le temps et les efforts est le bienvenu. En ce sens, les innovations de RoborockEn plus de trois modèles de robots, ils ont également un aspirateur à main sans fil, le Roborock H6.

L’un des grands inconvénients de tout robot aspirateur est qu’il n’atteint pas tous les coins de la maison, il y aura toujours des coins ou des recoins qui sont laissés parce qu’il est impossible d’atteindre et nous devons être la brosse ou l’aspirateur traditionnel que nous avons qui aident à rendre le nettoyage parfait. Le Roborock H6 vient nous aider dans ces enchères car il s’agit d’un aspirateur sans fil, léger et puissant qui parvient à terminer le nettoyage du sol dans les plus brefs délais. Et pas seulement le sol, car les accessoires et la construction de cet aspirateur permettent également de nettoyer les matelas et le plafond.

Le Roborock H6 est un aspirateur à balai sans fil, qui intègre un batterie polymère avec lithium-ion, avec une autonomie (selon constructeur) de 90 minutes. Autrement dit, pour que nous puissions manquer d’aspirateur dans le vide, nous devons le faire fonctionner pendant 90 minutes. De plus, l’aspirateur est livré avec une station d’accueil dans laquelle nous pouvons le laisser lorsque nous avons terminé et il reste en charge.

Il intègre un Écran OLED avec lequel savoir clairement et rapidement quel mode d’exécution est en cours, la quantité de charge et le temps restant de la batterie. Il envoie également des rappels de différents types, y compris ceux de maintenance.

Il est sans fil et léger, pèse 1,4 kg, avec l’intention d’être facile à utiliser et à nettoyer. La conception et le tube le rendent également utile pour nettoyer des plafonds aux tapis, avec des accessoires pour nettoyer les fissures et les tapis et pour qu’il puisse également être utile pour la voiture.

Quant à sa puissance, elle est de 420 W avec une puissance d’aspiration de 140 AW, de sorte qu’elle peut éliminer la saleté et les particules fines de nombreux types de surfaces. Il combine un système de filtration de l’air à cinq couches avec un filtre HEPA à l’avant et à l’arrière, afin d’assurer le Roborock H6 capturer 99,97% des particules, même du pollen ou des pellicules. Tout cela se fait avec 72 décibels de bruit, il n’est pas silencieux, il sonne toujours comme un aspirateur, mais on apprécie que le bruit soit légèrement atténué.

Les déchets aspirés restent dans un récipient de 400 ml, faciles à démonter. De plus, tous les filtres avant et arrière, ainsi que le bac à poussière sont facilement démontables pour le lavage, ce qui augmente la propreté globale et prolonge leur durée de vie.

Prix ​​et disponibilité

Le Roborock H6 ne sera pas disponible avant le deuxième trimestre de cette année et coûtera environ 399 euros.

Conclusions

Au niveau de l’utilisabilité, de la construction et de l’autonomie, le Roborock H6 nous a laissé un bon goût, nous l’avons testé sur des tapis et des surfaces en bois, il atteint facilement toutes les lacunes et aspire fort, s’il est vrai qu’il retient le bruit de un aspirateur traditionnel, mais n’ayant pas à marcher sur le câble et sa légèreté pour le transporter d’une pièce à l’autre rend l’aspirateur très léger.

Quant à la qualité des prix, le Roborock H6 se situe à mi-chemin entre le haut de gamme et le plus bas. Avec cet aspirateur, nous obtiendrons un outil très utile avec lequel nous pouvons aider notre robot rapidement et confortablement, ou si nous ne pouvons pas l’avoir parfaitement comme aspirateur principal, il nous fournira un nettoyage approfondi et nous pouvons le réaliser rapidement.

Revue 0



RÉSUMÉ

Roborock piétine en termes d’innovation dans l’aspiré se réfère

Qualité de construction9