Roborock sur l’avenir de l’IA et des aspirateurs automatisés

Au CES 2020, nous avons interviewé Andy Knight de Roborock sur leur gamme de vide intelligent et l’avenir de l’IA. Quelle technologie est utilisée pour cartographier la maison? Les données cartographiques sont-elles privées? Quels défis doivent relever ce secteur des produits pour la maison intelligente?

Cette année, Roborock a annoncé son premier aspirateur à main, le H6. Il est le premier au monde à utiliser une batterie lithium-polymère, qui offre toute une gamme d’avantages, du poids au cycle de vie.

Ils ont également introduit une version moins chère de l’un de leurs aspirateurs intelligents les plus populaires. Ce S6 Pure intègre la même intelligence dans un boîtier compact qui peut aider à garder votre maison propre.

Le H6 et sera disponible pour 499 $, et le S6 Pure sera de 549 $. Les deux sont en vente au deuxième trimestre. En savoir plus sur le Roborock H6 ici!