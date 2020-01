Rocket Lab lance une charge utile secrète pour l’agence américaine de satellites espions – .

Après avoir attendu les grands vents, la fusée Electron à bas prix de Rocket Lab a lancé une charge utile top secrète pour le National Reconnaissance Office de Nouvelle-Zélande, à l’autre bout du monde depuis le siège de l’agence américaine de satellites espions.

Le décollage de la mission «Oiseaux d’une plume» a eu lieu à 18 h 56. PT aujourd’hui (15 h 56, heure locale vendredi), près de trois heures après l’ouverture de la fenêtre de lancement de la journée. L’équipe de Rocket Lab a été confrontée à des vents au sol excessivement forts, mais la brise s’est calmée à temps pour le premier décollage de la société en 2020 et sa 11e mission à ce jour. Après la séparation des étapes, la phase de lancement de la fusée a poursuivi sa route pour déployer la charge utile NROL-151 environ une heure après le lancement.

La nature de la charge utile n’est pas connue – mais en 2018, le directeur de la NRO à l’époque, Betty Sapp, a déclaré que l’agence voulait “explorer ce que le petit marché des fusées peut nous fournir”. Bien que le lancement ait eu lieu sur New La péninsule de Mahia en Zélande, le Rocket Lab, basé en Californie, est autorisé pour les lancements gouvernementaux et militaires américains. Il a déjà envoyé des charges utiles en orbite pour la NASA, l’US Air Force et la Defense Advanced Research Projects Agency, ainsi que pour des opérateurs de satellites civils.

Finalement, Rocket Lab vise à essayer de récupérer ses boosters de premier étage pour les réutiliser, mais cette fois-ci, il n’avait l’intention de collecter que les données enregistrées par le booster lors de sa rentrée guidée et de sa descente dans l’océan Pacifique. La société privée est définitivement sur la bonne voie: elle s’étend à une deuxième rampe de lancement sur l’île de Wallops, en Virginie, et construit une autre rampe en Nouvelle-Zélande.