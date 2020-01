Rocket League – Les propriétaires de versions Mac et Linux non prises en charge peuvent obtenir un remboursement via Steam

Au début de ce mois, les joueurs de Rocket League sur Linux et Mac ont été informés que leurs versions du jeu ne seraient plus prises en charge pour le jeu en ligne. Ces joueurs, qui représenteraient moins de 1% de la population totale du jeu, ne pourront plus jouer au jeu en ligne après une mise à jour en mars.

Heureusement, les joueurs concernés se voient désormais offrir des remboursements pour leur achat du jeu. Dans un article sur Reddit, un membre de l’équipe du développeur Psyonix a décrit le processus impliqué, et c’est assez simple.

Bien que les propriétaires aient été initialement encouragés à contacter directement Psyonix, cela s’est avéré ne pas être le meilleur moyen de gérer la situation, et l’équipe a travaillé avec Valve pour faciliter le processus de remboursement.

Voici les étapes nécessaires pour que les utilisateurs Linux et Mac demandent leur remboursement:

Accédez au site Web d’assistance SteamSélectionnez AchatsSélectionnez Rocket League (vous devrez peut-être sélectionner «Afficher l’historique complet des achats» pour le voir) Sélectionnez Je souhaite un remboursement, puis je voudrais demander un remboursement Dans le menu déroulant Raison, sélectionnez Mon problème n’est pas Dans les notes, écrivez “Veuillez rembourser ma version Mac / Linux de Rocket League, Psyonix cessera le support”

La Rocket League a récemment subi des changements majeurs. Fin 2019, il a lâché des boîtes à butin au profit d’un nouveau système “clé”, et a dû changer de modèle de tarification sur ce nouveau système après un contrecoup important.

