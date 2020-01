Rockstar pourrait avoir accidentellement confirmé que «GTA 6» est en développement – .

Grand Theft Auto 5 a été un tel succès pour Rockstar Games que le développeur est pratiquement obligé de faire une suite, d’autant plus que Sony et Microsoft sont sur le point de lancer de nouvelles consoles qui seront plus puissantes que tout ce que nous avons jamais mis en dessous. nos téléviseurs.

Nous avons vu de nombreuses rumeurs sur GTA 6 jusqu’à présent, mais il est peu probable que le jeu soit publié à temps pour les lancements PS5 et Xbox Series X – les deux consoles arriveront dans les magasins cette saison des fêtes. Cependant, Rockstar peut avoir confirmé que le nouveau jeu est déjà en préparation de la manière la plus étrange possible.

Le studio n’a publié aucun teaser, cependant, il a déposé une énorme augmentation des demandes d’allégement fiscal pour les jeux vidéo, selon Tax Watch. Le rapport indique que «la demande était de loin la plus importante pour l’allégement fiscal des jeux vidéo [VGTR] accordé par HMRC en 2018/19, représentant 37% de toutes les réclamations faites par l’industrie britannique des jeux vidéo cette année-là. »

Malgré le succès massif de GTA 5, une entreprise de plusieurs milliards de dollars pour le studio, la demande révèle que Rockstar n’a payé aucun impôt britannique sur les sociétés pour la quatrième année consécutive. De plus, Rockstar a réclamé 37,6 millions de livres sterling l’année dernière, pour un total de 80 millions de livres sterling. Cela représente environ un quart de toutes les demandes d’allégement déposées depuis le lancement du programme d’allégement fiscal, même si Rockstar n’a créé que deux jeux.

Voici la partie intéressante du rapport, la revendication serait liée à GTA 6:

La réclamation serait liée à la production de la prochaine édition de GTA, dont la diffusion est prévue pour bientôt. Rockstar North est le développeur principal de la série, bien que Rockstar ait également enregistré Red Dead Redemption 2 comme étant «culturellement britannique», la condition préalable requise pour bénéficier de l’allégement. Les studios peuvent faire des réclamations provisoires pour VGTR avant la fin d’un jeu, et les énormes réclamations déposées par Rockstar sont probablement liées aux coûts de production de GTA VI. Comme VGTR est lié aux dépenses de production, la grande réclamation indique l’ampleur des dépenses de Rockstar pour le développement de jeux.

Bien que ce ne soit rien de plus qu’une supposition éclairée, ne vous inquiétez pas trop pour GTA 6 pour l’instant. Nous avons toujours besoin que l’entreprise reconnaisse le projet, donc pour l’instant, nous sommes de retour à l’attente.

Source de l’image: Rockstar Games

