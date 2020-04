ROG Strix XG27WQ, nouveau moniteur de jeu incurvé par Asus

Apparemment, la division Asus ROG voulait sortir un nouveau produit du cylindre, en fait, elle a récemment présenté le nouveau moniteur de jeu Strix XG27WQ, conçu pour offrir une expérience immersive et fluide.

Fonctionnalités de jeu claires et fluides

Le moniteur se compose d’un panneau VA 27 pouces et résolution WQHD 2560 × 1440 articulé dans un facteur de forme en 16: 9.

Parmi les différentes fonctionnalités, la fréquence de mise à jour est égale à 165Hz et le temps de réponse d’une seule milliseconde.

Du point de vue de l’image, le moniteur offre une luminosité maximale de 450nits et Couverture de l’espace colorimétrique sRGB de 125% et DCI-P3 de 92%, avec un contraste standard de 3000: 1.

Du point de vue des technologies embarquées que nous avons, Adaptive Sync et FreeSync Premium Pro, mis en œuvre spécifiquement pour rendre le moniteur capable de s’adapter à des fréquences d’images variableset HDR400.

Comme si cela ne suffisait pas, Asus a mis en œuvre certaines technologies pour protéger la vue et éliminer les phénomènes de titrage et le scintillement de l’image, parmi lesquels on trouve la technologie Extreme Low Motion Blur, qui élimine les émissions de lumière bleue, et Flicker Free, qui augmente fluidité vidéo.

Du point de vue de la connectivité, le moniteur a tout ce dont vous avez besoin, en fait il se monte à bord deux entrées HDMI 2.0, une DisplayPort 1.2, un connecteur USB 3.0 et une prise 3,5 mm.

Le moniteur montre que toutes les informations d’identification sont acceptables sur le marché, mais Asus n’a pas encore fait de déclaration concernant le prix et la date de sortie.