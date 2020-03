Roku Express HD est de 29 $ sur Amazon, et le Roku Streaming Stick + de 60 $ n’est que de 39 $ – .

Roku est la première marque de lecteur multimédia en streaming au monde en ce moment, ce qui signifie que ses appareils sont encore plus populaires que la gamme d’appareils Fire TV d’Amazon.

Amazon gère actuellement des offres sur deux des lecteurs de streaming les plus populaires de la société, le Roku Express HD d’entrée de gamme et le Roku Streaming Stick + bien-aimé.

Les deux appareils sont actuellement en vente à leurs prix les plus bas de l’année, mais on ne sait pas combien de temps les offres seront disponibles.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

En ce qui concerne les lecteurs multimédias en streaming, les gens sont soit dans le camp Fire TV soit dans le camp Roku. Il se trouve qu’il y a beaucoup plus de gens dans le camp de Roku car c’est la meilleure marque de lecteur multimédia en streaming actuellement, mais l’un ou l’autre vous donnera accès à tous les services de streaming auxquels vous êtes abonné. Les fans de Fire TV seront ravis d’apprendre qu’il existe actuellement un accord peu connu sur le site d’Amazon dont vous pouvez profiter pour obtenir un prix avantageux sur l’un des deux modèles les plus vendus d’Amazon. Achetez deux Fire TV Sticks ou deux streamers Fire TV Stick 4K et vous obtiendrez un crédit Amazon de 20 $ lorsque vous les activerez.

Si vous faites partie de l’équipe Roku, ne vous inquiétez pas, car nous avons une paire d’offres qui pourraient être encore meilleures. L’un se trouve sur le périphérique de streaming d’entrée de gamme de Roku et le second sur le Roku Streaming Stick +, qui pourrait être le périphérique le plus apprécié de Roku.

À partir du modèle d’entrée de gamme, le Roku Express HD a été mis à jour pour 2019 et c’est l’un des lecteurs multimédias de streaming les plus abordables du marché. Vous avez accès à tous les services de streaming dont vous avez jamais entendu parler, ainsi qu’à des dizaines et des dizaines de services dont vous n’avez probablement jamais entendu parler. En plus de cela, vous obtenez The Roku Channel, qui regroupe toutes sortes de grands films et émissions de télévision que vous pouvez diffuser gratuitement. Il est expédié immédiatement et il ne coûte que 29 $ sur Amazon.

Il y a trois choses que vous n’obtiendrez pas avec l’Express HD qui pourraient mériter la mise à niveau. Tout d’abord, vous n’obtiendrez pas un facteur de forme de dongle compact – il est toujours compact, mais ce n’est pas un dongle. Deuxièmement, vous ne bénéficierez pas de la prise en charge du contenu diffusé en résolution 4K. Et troisièmement, vous ne bénéficierez pas de la prise en charge des couleurs vives qui accompagnent le contenu HDR. Pour tout cela, vous aurez besoin du Roku Streaming Stick +, qui se trouve être en vente aujourd’hui pour 39 $ au lieu de 60 $. Ce prix est encore plus bas qu’il ne l’était le Black Friday, donc c’est vraiment beaucoup. Le seul inconvénient est que vous ne recevrez pas cet accord pendant quelques semaines, mais si vous nous le demandez, cela vaut la peine d’attendre.

Plus des meilleures offres d’aujourd’hui

Suivez @BGRDeals sur Twitter pour suivre les dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix peuvent changer sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée. . peut recevoir une commission sur les commandes passées via cet article, et le détaillant peut recevoir certaines données vérifiables à des fins comptables.

Source de l’image: Roku

.