Roku Streaming Stick + avec 4K est à son meilleur prix depuis le Black Friday – seulement 39 $ – .

Les lecteurs multimédias en streaming sont extrêmement populaires en ce moment, car des millions de personnes sont coincées chez elles pour essayer de ralentir la pandémie de coronavirus COVID-19.

Le Roku Streaming Stick + est l’un des modèles les plus populaires disponibles actuellement, et il est en vente sur Amazon pour seulement 39 $ au lieu de 60 $.

C’est le prix le plus bas depuis le Black Friday de l’année dernière sur ce grand modèle avec prise en charge 4K et HDR, et il ne durera certainement pas longtemps.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Tant de gens ont pris la pandémie de coronavirus COVID-19 à la légère aux États-Unis, et nous allons tous en payer le prix dans les prochaines semaines. Beaucoup de dégâts ont déjà été faits et nous ne pouvons rien y faire maintenant, mais nous pouvons toujours faire tout ce qui est en notre pouvoir pour ralentir la propagation de ce virus mortel. Si vous êtes intelligent, vous faites tout ce que vous pouvez dès maintenant pour rester à la maison et éviter de sortir à moins que vous ne deviez absolument le faire. Cela signifie travailler à domicile, suivre des cours en ligne à domicile et vous divertir autant que possible à la maison pour éviter de devenir fou. Inutile de dire que pour beaucoup de gens, cela signifie qu’ils vont diffuser des tonnes de films et d’émissions de télévision à partir de toutes leurs plateformes de diffusion en continu préférées.

Que vous vous abonniez à Netflix, Amazon Prime Video, Hulu, Disney +, Apple TV +, HBO Go, Showtime Anytime ou à tout autre service de streaming, vous savez que vous aurez toujours accès à tout et n’importe quoi sur un lecteur Roku. Et lundi, Amazon a réduit le prix de l’appareil Roku le plus vendu à son prix le plus bas depuis le Black Friday de l’année dernière.

Le Roku Streaming Stick + à 60 $ est un favori des fans de streaming depuis sa sortie. C’est fou de penser qu’un tout petit gadget comme celui-ci peut vous donner instantanément accès à plus de 500 000 films et émissions à travers tous les différents services de streaming qu’il prend en charge. De plus, il existe une chaîne Roku impressionnante qui regroupe tout le contenu gratuit que vous pouvez diffuser, de sorte que vous pouvez toujours trouver quelque chose à regarder en quelques minutes.

Malgré l’encombrement réduit du Roku Streaming Stick +, il contient toujours toutes les fonctionnalités premium que vous pourriez souhaiter. Cela inclut la prise en charge de la résolution 4K ainsi que du contenu HDR avec des couleurs vives qui vous feront sortir de votre siège. C’est déjà une bonne affaire à 60 $, mais Amazon le propose aujourd’hui pour seulement 39 $! C’est le prix le plus bas depuis le Black Friday 2019 et ça ne durera certainement pas très longtemps. En outre, gardez à l’esprit que les estimations de livraison commencent inévitablement à glisser qu’Amazon livre presque toujours des produits populaires comme celui-ci bien avant la date prévue.

Plus des meilleures offres d’aujourd’hui

airpods

Suivez @BGRDeals sur Twitter pour suivre les dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix peuvent changer sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée. . peut recevoir une commission sur les commandes passées via cet article, et le détaillant peut recevoir certaines données vérifiables à des fins comptables.

Source de l’image: Roku

.