Roku Streaming Stick: comment installer et utiliser l’appareil

Le Roku Streaming Stick est un appareil avec une forme et une taille similaires à celles d’une unité de stockage flash et se connecte au port HDMI de votre téléviseur et offre du contenu en streaming sur Internet. Grâce à Roku, vous pouvez vous abonner à l’un de ses milliers de canaux de transmission vidéo, y compris ceux gratuits.

En raison de sa petite taille, le Roku Stream Stick est un appareil de streaming complet qui se connecte à un téléviseur via sa station HDMI, transformant ce téléviseur en Smart TV. Dans le même temps, le Roku Stream Stick peut se connecter à un ordinateur qui fournit quelques gigaoctets de mémoire de stockage portable.

En fouillant un peu plus sur les canaux de transmission qu’offre Roku, nous trouvons les canaux habituels tels que Netflix, Hulu, Amazon Prime Video, HBO, YouTube, entre autres. Mais aussi d’autres un peu moins courants comme Crackle, Adult Swim et Vevo.

Veuillez noter que bien que de nombreuses chaînes soient gratuites, certaines, comme Netflix, Hulu, HBO, Amazon Prime Video, nécessitent un abonnement. D’autres, comme les versions en streaming de certaines chaînes de télévision, peuvent vous obliger à ajouter une preuve que vous êtes abonné à Cacle pour obtenir la permission de regarder ces chaînes.

Comment utiliser le Roku Streaming Stick

Roku Streaming Stick fonctionne presque exactement de la même manière que les autres appareils de streaming de la famille Roku, comme le Roku Premiere et le Roku Ultra. La principale différence est que le Streaming Stick est complètement autonome, il se connecte directement au port HDMI de votre téléviseur et c’est tout.

Mais, comme les autres modèles Roku, le Streaming Stick est livré avec une télécommande (télécommande) avec laquelle vous pouvez facilement passer à ses options de menu. Dans le même temps, vous pouvez également utiliser l’application Roku pour Android ou iPhone.

Le Roku Streaming Stick ne comprend pas de prise casque. Il ne fonctionne pas non plus avec les téléviseurs 4K, sauf si vous disposez du dernier modèle Roku Streaming Stick + 4K TV, mais également sans connexion casque.

Comment configurer le périphérique Streaming Stick

La configuration du Raku Streaming Stick est très simple. Vous devez connecter le Streaming Stick à une entrée HDMI disponible sur votre téléviseur, puis allumer le téléviseur et configurer l’entrée HDMI (avec le contrôle de votre téléviseur) à laquelle vous avez connecté le Streaming Stick.

Ajoutez les piles dans la télécommande (télécommande) du Streaming Stick et, enfin, à l’aide de la télécommande, suivez les instructions à l’écran pour connecter votre Streaming Stick à votre connexion réseau Wi-Fi. Créez un compte Roku, puis ajoutez les chaînes que vous souhaitez regarder.

Une fois que vous avez configuré votre Roku Streaming Stick, vous pouvez regarder la télévision à l’aide de la télécommande ou de l’application mobile.

Élément recommandé: Sachez ce que vous devez faire pour avoir Google sur votre clé de diffusion Roku.

Partagez-le avec vos amis!