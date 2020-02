Roland Emmerich a une idée pour une autre suite

Selon le réalisateur Roland Emmerich, il a une idée de Jour de l’indépendance 3. Peu de temps après la suite du Jour de l’Indépendance original, Independence Day: Resurgence a frappé les théâtres en 2016, il semblait que l’idée d’une troisième partie était morte et enterrée, malgré Emmerich ayant mis en place une idée que le Jour de l’Indépendance 3 serait un «intergalactique périple.” Cependant, après que les critiques aient critiqué la suite et qu’elle ne se soit pas produite au box-office, le producteur Dean Devlin a déclaré qu’il n’avait aucun plan pour un autre film, et même Emmerich lui-même a expliqué comment l’absence de Will Smith a ruiné la résurgence, et une fois que la star s’est retirée, il aurait “dû arrêter de faire le film.”

Le premier jour de l’indépendance a été publié en 1996, avec Smith, Jeff Goldblum, Bill Pullman et raconté l’histoire d’un groupe de personnes essayant de se mettre en sécurité lorsqu’une invasion extraterrestre se produit. Mais le jour de l’indépendance, le peuple riposte et gagne sa bataille contre la race extraterrestre. Le film a été applaudi pour être visuellement spectaculaire, et il a été considéré par beaucoup comme un divertissement à succès classique des années 90. Le film a également rapporté plus de 817 millions de dollars dans le monde contre un budget de 75 millions de dollars. La suite de 2016, cependant, n’a pas atteint les mêmes sommets que son prédécesseur. Se déroulant vingt ans après le premier film, Resurgence raconte l’histoire d’une autre invasion extraterrestre, mais cette fois c’est après que les Nations Unies ont cru avoir créé un programme qui les mettra à l’abri des attaques extraterrestres. Le film a été critiqué pour être prévisible, contenant des trous de complot, et aussi, pour expliquer l’absence de Smith, ils ont décidé de tuer son personnage (hors écran). Cependant, maintenant le directeur de la franchise semble avoir changé d’avis à l’idée d’un troisième versement.

Dans une interview avec . lors de la promotion de son film Midway 2019 (qui est maintenant disponible sur Digital, 4K Ultra HD Combo Pack, Blu-ray Combo Pack, DVD et On Demand), nous avons parlé à Emmerich des différentes propriétés de Fox que Disney est redémarrage, comme Planet of the Apes et Home Alone. Lorsqu’on lui a demandé s’il serait intéressé à travailler le jour de l’indépendance 3 avec la Mouse House, Emmerich a répondu: «Oui, absolument. J’ai en fait une excellente idée pour une suite. “

Ils disent que le temps guérit toutes les blessures, et c’est comme si c’était le cas pour Emmerich ici, car l’échec de Resurgence semblait avoir laissé un goût amer non seulement dans la bouche du public, mais aussi dans celle du réalisateur. Emmerich a déclaré devant Resurgence qu’il n’aimait pas les suites, mais il semble vouloir passer à une autre suite à l’avenir. Bien que Disney pense ou non que la franchise Independence Day soit digne d’un autre film, il reste à voir.

Un gros trou béant lors du dernier jour de l’indépendance était l’absence de Smith, l’acteur qui est devenu une énorme star à Hollywood après le premier film. Peut-être pour réparer une partie des dégâts et vendre l’idée d’un troisième film, Emmerich pourrait raconter comment le personnage de Smith est mort. De plus, il y a toujours l’idée que Smith pourrait en quelque sorte être encore en vie après tout ce temps. À partir de maintenant, le public devra probablement attendre et voir si l’idée du réalisateur Jour de l’indépendance 3 voit jamais la lumière du jour.

Midway est disponible sur Digital, 4K Ultra HD Combo Pack, Blu-ray Combo Pack, DVD et On Demand le 18 février de Lionsgate.

