Roland présente Facet Grand Piano, le piano du futur

La technologie d’aujourd’hui a fait des progrès tels qu’elle s’est développée dans les domaines les plus disparates, notamment la téléphonie, Internet, la santé, la vidéo et même la musique. À cet égard, la mariage entre technologie et musique a conduit au développement d’instruments de musique de plus en plus sophistiqués pour devenir une partie intégrante de la vie des musiciens. Roland s’est fait connaître ces jours-ci au CES 2020, le plus grand salon technologique au monde qui vient de s’achever à Las Vegas. Le protagoniste de la présentation de Roland au CES est un piano futuriste du nom de Facet Grand Piano.

Comment ce piano innovant est fabriqué et comment il fonctionne

Roland est l’une des sociétés d’électronique de composants et d’instruments les plus connues qui existent sur le marché et déjà en 2015, il avait commencé à étudier une nouvelle idée du piano qui sortirait autant que possible des modèles que nous connaissons, lançant un défi pour les designers du monde entier, le Prix ​​de conception de piano numérique.

Le vainqueur de ce défi est appelé Jong Chan Kim, et est un très jeune designer sud-coréen qui ne s’attendait pas à voir son projet vraiment réalisé. En 2019, Roland a mis des ingénieurs au travail pour fabriquer physiquement Facet Gran Piano (ou même GPX-F1) et pouvoir le présenter au CES. Comme le dit le site Roland lui-même, les principaux points qui représentent cet outil innovant sont: design, connectivité et évolution.

L’aspect du piano, bien que rappelant vaguement les pianos à queue classiques que nous connaissons, a une forme angulaire, géométrique, comme s’il était composé de cristaux et cela semble presque flotter sur la plate-forme ci-dessous. Le nom Facet (en italien “facet”), indique idéalement toutes les facettes d’un cristal. Et de facettes, ce piano en a beaucoup, pas seulement en termes de design. En effet l’un des systèmes sonores les plus sophistiqués récemment inventés, conçu pour que le son puisse correspondre au mieux à l’environnement et à la structure du piano lui-même, y compris les haut-parleurs. Il peut également se connecter en ligne et avoir accès à une multitude de contenu numérique (partitions musicales, cours vidéo) et a la possibilité d’être à commande vocale via Alexa.

La partie supérieure du piano est capable de générer des effets visuels qui sont basés sur la façon dont il est joué grâce à un projecteur situé dans la base et pour terminer, le clavier au toucher et au son, reproduit parfaitement la sensation de jouer du piano à queue classique. Bref, la musique et la technologie semblent fusionner de plus en plus pour aller ensemble vers le progrès!