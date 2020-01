Roomba 199 $, TV Fire 4K 280 $, Echo Dot gratuit, plus – .

Il y avait tellement de transactions quotidiennes que nous avons partagées avec les lecteurs vendredi, alors nous les avons réduites à cinq en particulier, qui sont clairement les meilleures du lot. La star de l’émission aujourd’hui – si vous pouvez l’obtenir – est une affaire rare qui réduit le Fire TV Stick 4K à son prix le plus bas de 24,99 $. Utilisez le code coupon 4KFIRETV pour l’obtenir, mais pas que tous les clients ne sont pas éligibles pour la transaction (plus de détails ici).

Les autres meilleures offres de vendredi incluent les prix du Black Friday sur AirPods 2 et AirPods Pro, ce qui est également incroyablement rare. Notez que les AirPods Pro sont épuisés en ce moment, mais vous pouvez toujours les commander pour bénéficier de la remise. Nous estimons qu’ils seront expédiés dans quelques semaines sur la base de ventes similaires dans le passé. Vous pouvez également avoir un téléviseur Fire 4K de 50 pouces le plus vendu pour seulement 279,99 $ (et obtenir un Echo Dot gratuit avec le code de coupon FTVE20), une folle vente d’aspirateur robot Roomba avec des prix à partir de 199 $ et un Samsung Galaxy A50 déverrouillé avec un conception tout écran pour seulement 299,98 $!

Fire TV Stick 4K

La clé multimédia en streaming 4K la plus puissante.

Regardez les favoris de Netflix, YouTube, Prime Video, Disney +, Apple TV, HBO et plus encore. Diffusez gratuitement avec Pluton, IMDB TV et plus encore.

Lancez et contrôlez du contenu avec Alexa Voice Remote.

Profitez d’une image brillante avec accès à 4K Ultra HD, Dolby Vision, HDR et HDR10 +.

Choisissez parmi 500 000 films et épisodes télévisés.

Plus de stockage pour les applications et les jeux que tout autre support multimédia en streaming.

Découvrez des dizaines de milliers de canaux, d’applications et de compétences Alexa.

TOSHIBA Téléviseur LED Smart TV 4K 50 pouces – Fire TV Edition (avec Echo Dot gratuit)

Expérience Fire TV intégrée – Fire TV Edition rassemble la télévision en direct et votre contenu de streaming préféré sur l’écran d’accueil. Connectez n’importe quelle antenne HD (vendue séparément) pour regarder la télévision en direct en direct ou diffuser des films et des émissions de Disney +, Netflix, Prime Video, Hulu, HBO et plus encore.

Dolby Vision HDR – Image 4K HDR améliorée avec une plage de contraste étendue et une luminosité supérieure.

Qualité d’image réaliste – Découvrez une qualité d’image 4K Ultra HD à couper le souffle avec plus de 8 millions de pixels pour une clarté étonnante, un contraste profond et des couleurs vives. Regardez des films et des émissions de télévision prendre vie en ultra haute définition.

Télécommande vocale avec Alexa – Tout ce que vous attendez d’une télécommande – plus lancer des applications, rechercher des émissions de télévision, changer les entrées, contrôler les appareils intelligents et plus encore, en utilisant uniquement votre voix. Avec les boutons Prime Video, Netflix, HBO et PlayStation Vue, accédez instantanément à vos applications préférées.

Continue de devenir plus intelligent – Ce téléviseur est intelligent et simple à tous points de vue. Branchez-le, connectez-vous au Wi-Fi et profitez-en. De plus, votre téléviseur devient de plus en plus intelligent grâce aux nouvelles compétences et fonctionnalités d’Alexa grâce à des mises à jour logicielles en direct automatiques, afin que vous ayez toujours les dernières nouveautés.

Offres AirPods

AirPods Pro

Suppression active du bruit pour un son immersif

Mode transparence pour entendre et se connecter avec le monde qui vous entoure

Trois tailles d’embouts en silicone doux et effilé pour un ajustement personnalisable

Résistant à la sueur et à l’eau

L’égalisation adaptative ajuste automatiquement la musique à la forme de votre oreille

Configuration facile pour tous vos appareils Apple

Accès rapide à Siri en disant «Hey Siri»

L’étui de chargement sans fil offre plus de 24 heures d’autonomie

AirPods 2

Automatiquement allumé, automatiquement connecté

Configuration facile pour tous vos appareils Apple

Accès rapide à Siri en disant «Hey Siri»

Appuyez deux fois pour jouer ou avancer

La nouvelle puce pour casque Apple H1 offre une connexion sans fil plus rapide à vos appareils

Charge rapidement dans le cas

Le boîtier peut être chargé à l’aide du connecteur Lightning

AirPods 2 avec étui de chargement sans fil

Automatiquement allumé, automatiquement connecté

Configuration facile pour tous vos appareils Apple

Accès rapide à Siri en disant «Hey Siri»

Appuyez deux fois pour jouer ou avancer

La nouvelle puce pour casque Apple H1 offre une connexion sans fil plus rapide à vos appareils

Charge rapidement dans le cas

Le boîtier peut être chargé sans fil à l’aide d’un tapis de charge compatible Qi ou à l’aide du connecteur Lightning

Offres Roomba

Aspirateur robot iRobot Roomba 675

Le système de nettoyage en 3 étapes détache, soulève et aspire la saleté, la poussière et les cheveux des sols durs et des tapis

Les brosses multi-surfaces doubles fonctionnent ensemble pour absorber la poussière, la saleté et les gros débris; La tête de nettoyage à réglage automatique adapte automatiquement sa hauteur pour nettoyer efficacement les tapis et les sols durs

Les capteurs brevetés Dirt Detect alertent Roomba pour travailler plus fort sur les zones concentrées de saleté, telles que les zones à fort trafic de votre maison

Suite complète de capteurs permettant de naviguer intelligemment sous et autour des objets et des meubles du robot pour aider à nettoyer en profondeur vos sols

La brosse de balayage des bords est spécialement conçue à un angle de 27 degrés pour balayer les débris des bords et des coins

Connectez-vous et planifiez où que vous soyez; Utilisez les commandes vocales Alexa ou Google Assistant pour contrôler le nettoyage; Utilisez l’application iRobot HOME pour planifier et surveiller les sessions de nettoyage

Fonctionne jusqu’à 90 minutes avant de se connecter et de se recharger automatiquement

Aspirateur robot iRobot Roomba 960

L’aspiration Power-Lifting délivre 5 fois la puissance d’air pour de meilleures performances de ramassage. (Par rapport à la série Roomba 600)

Cartographie et nettoie intelligemment un niveau entier de votre maison. La technologie brevetée iAdapt 2.0 avec navigation vSLAM capture activement des milliers de mesures précises chaque milliseconde pour optimiser la couverture.

Idéal pour les maisons avec animaux domestiques. Le système de nettoyage Premium en 3 étapes nettoie la saleté et les poils d’animaux que vous voyez ainsi que les allergènes et la poussière que vous ne voyez pas.

Les brosses en caoutchouc à double surface uniques s’ajustent et se plient pour rester en contact constant avec les tapis et les sols durs.

Le filtre haute efficacité capture 99% de tous les allergènes, pollens et particules aussi petits que 10 microns.

Recharge automatiquement au besoin, puis continue le nettoyage – jusqu’à ce que le travail soit terminé.

Personnalisez et contrôlez la façon dont vous nettoyez avec l’application iRobot HOME, Alexa ou Google Assistant.

Samsung Galaxy A50 US Version déverrouillé en usine

Avec une batterie toute la journée qui dure jusqu’à 35 heures, le Galaxy A50 suit votre rythme rapide tout au long de la journée et de la nuit; Lorsque vous avez besoin d’un coup de pouce, rechargez rapidement avec une charge rapide

Doté de trois objectifs spécialisés, le Galaxy A50 est le seul appareil photo dont vous aurez besoin; Capturez plus de ce que vous voyez à chaque prise de vue, grâce à notre champ de vision ultra large de 123 degrés avancé; Prenez des photos éclatantes avec un appareil photo principal de 25 mégapixels ou prenez des selfies flatteurs avec un objectif de profondeur qui vous permet de vous concentrer parfaitement en adoucissant l’arrière-plan

Doté d’un écran bord à bord Super AMOLED élégant de 6,4 pouces, le Galaxy A50 au design fin se glisse facilement dans votre poche

Gardez le tout avec 64 Go de mémoire intégrée; Augmentez votre mémoire jusqu’à 512 Go avec une carte microSD (vendue séparément)

La détection des défauts vous avertit automatiquement lorsque votre photo n’est pas parfaite, afin de ne jamais perdre un instant

Services sans fil de voix, de données et de messagerie compatibles avec la plupart des principaux réseaux GSM et CDMA américains; La prise en charge de certaines fonctionnalités et services tels que vowifi et Hotspot, varie selon le fournisseur de services sans fil

